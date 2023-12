Israël en guerre : 200 cibles frappées à Gaza en 24 heures, élimination de terroristes par les airs et au sol | LIVE

Catherine Colonna : Paris préoccupé "au plus haut point" par la situation à Gaza, et demande une "nouvelle trêve immédiate et durable"

La France est préoccupée "au plus haut point" par la situation à Gaza et appelle à "une nouvelle trêve immédiate et durable", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères à l'issue d'un entretien avec son homologue israélien à Tel-Aviv. "Trop de civils sont tués", a déclaré Catherine Colonna. Elle a parallèlement appelé à ne pas oublier les victimes des attaques du Hamas. "Inutile de dire que la France croit en la parole de ces femmes victimes, que la France croit celles et ceux qui ont eu à constater ces viols et ces mutilations, ces profanations", a-t-elle déclaré. "Après Israël, la France est le pays qui a le plus souffert des attaques du 7 octobre", a ajouté la ministre, assurant que "la France ne ménagera aucun effort pour permettre la libération de tous les otages, sans condition". Elle a enfin affimé la position de la France, affirmant qu'"il est possible d'être à la fois solidaire des peuples israélien et palestinien".