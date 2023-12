Otages tués à Gaza: Netanyahou dit avoir "le coeur brisé", veut maintenir la "pression militaire"

Ces déclarations surviennent au lendemain de l'annonce de la mort de trois otages, tués par erreur par l'armée israélienne à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé samedi qu'il avait eu "le coeur brisé" à l'annonce de la mort de trois otages tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, mais qu'il fallait y maintenir "la pression militaire". "Cela m'a brisé le coeur. Cela a brisé le coeur de la nation toute entière", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Malgré tout le profond chagrin, je veux préciser une chose: la pression militaire est nécessaire tant pour le retour des otages que pour assurer la victoire sur nos ennemis", a-t-il dit.

"Seule la poursuite de la pression militaire permettra la libération de tous nos otages", a-t-il ajouté. "Les directives que je donne à l'équipe de négociateurs se basent sur cette pression et sans elle nous n'avons rien". Ces déclarations surviennent au lendemain de l'annonce de la mort de trois otages, tués "par erreur" par l'armée israélienne à Gaza. Ils avaient brandi un drapeau blanc et parlé en hébreu, d'après elle. Des familles d'otages ont exhorté samedi le gouvernement à présenter rapidement un nouveau plan de négociation en vue de leur libération, plus de deux mois après le début de la guerre avec le Hamas et les bombardements continus sur la bande de Gaza.

L'organisation terroriste a elle indiqué dans un communiqué samedi que sa position était de refuser "toute négociation sur un échange de prisonniers à moins que l'agression contre notre peuple cesse complètement". "Le mouvement a fait part de sa position aux médiateurs", a-t-il ajouté, sans plus de précision. Pendant une trêve d'une semaine ayant pris fin le 1er décembre, 105 otages avaient été libérés, dont 80 en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. A ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza et 11 corps ont été rapatriés.

"Après l'élimination du Hamas, la bande (de Gaza) sera démilitarisée et sous le contrôle sécuritaire d'Israël et il n'y aura plus là-bas d'éléments pour nous menacer", a réaffirmé M. Netanyahou samedi.