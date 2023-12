Londres et Berlin pour un cessez-le-feu "durable" à Gaza

Dans une tribune dans le Sunday Times, les chefs de la diplomatie allemande et britannique ont appelé le Hamas à déposer les armes

Le chef de la diplomatie britannique David Cameron et son homologue allemande Annalena Baerbock estiment qu'il y a "un besoin urgent" pour un "cessez-le-feu durable" dans la bande de Gaza, mais s'opposent à un "cessez-le-feu général et immédiat". "Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour paver la voie à un cessez-le-feu durable, menant à une paix durable. Le plus tôt sera le mieux, le besoin est urgent", écrivent les deux ministres dans une tribune commune publiée dans le Sunday Times. "Trop de civils ont été tués", déplorent-ils.

CRÉDITOLIVIER DOULIERY / AFP La ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock

Ils ajoutent néanmoins "ne pas penser qu'appeler maintenant à un cessez-le-feu général et immédiat, en espérant qu'il devienne permanent d'une manière ou d'une autre, soit la voie à suivre". Cela reviendrait à "ignorer pourquoi Israël est contraint de se défendre: le Hamas a attaqué Israël de manière barbare et continue de tirer des roquettes pour tuer des citoyens israéliens tous les jours. Le Hamas doit déposer les armes", estiment-ils.

Quelques jours après que l'Assemblée générale des Nations unies a voté à une écrasante majorité en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, dans une résolution qui ne mentionnait pas le Hamas, les deux ministres des Affaires étrangères reconnaissent que de nombreuses autres personnes ont exigé un arrêt immédiat des combats. "Nous savons que de nombreuses personnes dans la région et au-delà ont demandé un cessez-le-feu immédiat. Nous sommes conscients de ce qui motive ces appels sincères", écrivent-ils. "Il s'agit d'une réaction compréhensible face à des souffrances aussi intenses, et nous partageons le point de vue selon lequel ce conflit ne peut pas s'éterniser. C'est pourquoi nous avons soutenu les récentes pauses humanitaires". La Grande-Bretagne et l'Allemagne se sont abstenues lors du vote non contraignant de l'Assemblée générale du 12 décembre, qui a été adopté par 153 voix contre 10.

ANGELA WEISS / AFP Un écran de votes lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour voter sur une résolution exigeant "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" à Gaza, le 12 décembre 2023.

"Tous ceux qui veulent mettre fin aux souffrances doivent travailler ensemble à une solution qui garantisse la sécurité à long terme des deux peuples", ont déclaré M. Cameron et M. Baerbock, affirmant leur soutien à long terme à une solution à deux États. "La montée de l'extrémisme est une menace pour nous tous, et pas seulement pour les Israéliens et les Palestiniens. Une solution à deux États exige que les deux parties se sentent en sécurité en vivant côte à côte".

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée samedi dans son 71e jour, a été déclenchée par une attaque sanglante et inédite perpétrée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza.