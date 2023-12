"Le terrorisme dépasse les frontières d'Israël et nous concerne tous" (Catherine Colonna depuis Tel Aviv)

Catherine Colonna a appelé, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue israélien Eli Cohen, à une trêve "immédiate et durable" à Gaza

La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, est arrivée en Israël dimanche où elle a appelé, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue israélien Eli Cohen, à une trêve "immédiate et durable" dans la bande de Gaza. Sa venue dans l'Etat hébreu intervient au lendemain de la mort d'un agent du Quai d'Orsay, dont la nationalité n'a pas été précisée, tué après un bombardement israélien près de Rafah. Paris a exigé que "toute la lumière soit faite" sur ce drame "dans les plus brefs délais".

Catherine Colonna a rappelé, ce dimanche matin, sa présence en Israël une semaine après les attaques "pour marquer sa solidarité avec le peuple israélien", "solidarité aujourd'hui renouvelée", et rappeler "le droit d'Israël à se défendre, dans le respect du droit international": "Mon pays n'oublie pas les 1200 personnes assassinées le 7 octobre avec une cruauté absolue, dont 41 Français". ""Le terrorisme dépasse les frontières d'Israël et nous concerne tous", a affirmé la ministre depuis l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.

Catherine Colonna a aussi exhorté à ne pas oublier les victimes en Israël des attaques du Hamas, en particulier les femmes: "La parole des femmes israéliennes ne vaut pas moins que celle de toutes les autres victimes".

Outre des entretiens officiels, Catherine Colonna devrait rencontrer en Israël des familles d'otages français et appeler "à une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable", devant conduire à un cessez-le-feu pérenne, afin d'obtenir la libération de tous les otages, et de pouvoir apporter de l'aide humanitaire à la population de Gaza, selon un communiqué du Quai d'Orsay.

La ministre se rendra aussi en Cisjordanie pour des entretiens avec son homologue Riyad al-Maliki, de l'Autorité palestinienne.