Plusieurs soldats israéliens reviennent de Gaza avec des bactéries résistantes

Ces bactéries résistantes de Gaza sont connues en Israël grâce à des études menées avec des médecins locaux et chez les enfants gazaouis traités en Israël

L'Association israélienne des Maladies Infectieuses a exprimé son inquiétude face à la découverte d'un nombre important de bactéries résistantes et d'infections chez les soldats blessés dans la bande de Gaza. "Nous observons chez les soldats revenant du front des infections résistantes, notamment des infections fongiques et bactériennes résistantes dans les blessures aux membres", a expliqué à Ynet la présidente de l'association, la Professeure Galia Rahav. Elle a précisé que ces bactéries très résistantes sont bien connues à Gaza grâce à des informations obtenues via des études menées précédemment avec des médecins locaux et chez des enfants gazaouis traités en Israël.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza, le 20 novembre 2023

De nombreuses infections observées chez les soldats blessés sont également présentes occasionnellement en Israël, mais elles affectent des personnes exposées dans des hôpitaux, et non avant. "Ces infections se manifestent maintenant chez des soldats tout juste revenus du champ de bataille", a ajouté Rahav. "Le contact avec le sol et la boue dans cette région expose à ces bactéries résistantes, ainsi qu'à des moisissures", a-t-elle précisé, soulignant que ces infections influencent le traitement des soldats, et nécessite parfois une chirurgie pour retirer les tissus infectés.

Les déclarations de Rahav correspondent aux avertissements de l'Organisation mondiale de la santé sur le risque d'épidémies dans la bande de Gaza en raison des dommages portés aux infrastructures sanitaires. Les soldats de Tsahal pourraient être exposés à un risque d'infection dû à leur présence continue dans la zone.

Plusieurs sources ont révélé un taux élevé de maladies intestinales parmi les soldats, exacerbé par les conditions d'hygiène sur le terrain et la distribution de nourriture sans contrôle sanitaire adéquat.