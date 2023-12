L'Egypte rejette le placement d'une équipe d'observateurs israéliens à la frontière

Le Caire assure que la zone frontalière ne contient plus de tunnels reliant la bande de Gaza à la péninsule du Sinaï

Le journal panarabe Al-Araby Al-Jadeed a rapporté dimanche matin de source égyptienne que des responsables du Caire ont récemment refusé une demande israélienne visant à déployer une équipe d'observateurs israéliens conjoints des missions de sécurité du côté égyptien de la frontière avec la bande de Gaza.

SAID KHATIB / AFP Le poste frontière de Rafah entre Gaza avec l'Égypte

Selon cette source, Le Caire a affirmé aux hauts responsables du gouvernement israélien que la zone frontalière entre l'Égypte et la bande de Gaza, à l'est de Rafah, "ne contient plus de tunnels reliant la bande à la péninsule du Sinaï", en raison de l'opération de grande envergure menée par l'armée égyptienne pour détruire les tunnels et établir une zone tampon dans la péninsule du Sinaï contre l'organisation "Wilayat Sinai", affiliée à Daech.

Frappe aérienne israélienne à Rafah

Selon Al-Araby Al-Jadeed, les forces de sécurité israéliennes ont mené une attaque inhabituelle la semaine dernière sur la première ligne de maisons de Rafah. Selon Kan News, l'attaque, qui a eu lieu très près de la frontière égyptienne, visait des terroristes du Hamas impliqués dans l'exploitation de tunnels de contrebande sous l'axe Philadelphie, reliant Rafah à l’Égypte et utilisés pour un important trafic d'armes, faisant partie d'un réseau plus vaste débutant en Iran.

Ces frappes ont suscité une controverse au Caire. Selon l'accord entre les deux pays, toute activité dans cette zone nécessite l'approbation de l'autre partie. Des sources égyptiennes ont déclaré au journal qu'elles étaient surprises par cette action qui a été menée sans coordination avec Le Caire, surtout après que l'Égypte a souligné que cette zone devait rester exempte d'opérations militaires en raison de son impact direct sur la situation dans le Sinaï.