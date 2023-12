Catherine Colonna à Tel Aviv: la France demande une "nouvelle trêve immédiate et durable"

De son côté, Eli Cohen a répété qu'une trêve aujourd'hui serait "une récompense pour le terrorisme"

La France est préoccupée "au plus haut point" par la situation à Gaza et appelle à "une nouvelle trêve immédiate et durable", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères à l'issue d'un entretien avec son homologue israélien, Eli Cohen, à Tel-Aviv. "Trop de civils sont tués", a déclaré Catherine Colonna. Elle a parallèlement appelé à ne pas oublier les victimes des attaques du Hamas. "Inutile de dire que la France croit en la parole de ces femmes victimes, que la France croit celles et ceux qui ont eu à constater ces viols et ces mutilations, ces profanations", a-t-elle déclaré.

"Après Israël, la France est le pays qui a le plus souffert des attaques du 7 octobre", a ajouté la ministre, assurant que "la France ne ménagera aucun effort pour permettre la libération de tous les otages, sans condition". Elle a enfin affimé la position de la France, affirmant qu'"il est possible d'être à la fois solidaire des peuples israélien et palestinien".

Avant son intervention, Eli Cohen a déclaré : "Nous ne luttons pas seulement contre le Hamas, mais aussi contre les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban qui servent le régime terroriste en Iran et mettent en danger le gouvernement du Liban".

"Il y a encore une possibilité d'empêcher la guerre au Liban. Si la communauté internationale n'y parvient pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous en charger nous-mêmes", a prévenu Eli Cohen, soulignant que la France peut jouer un rôle positif et important" pour empêcher une guerre. Selon le ministre, "seule la mise en œuvre de la résolution 1701 et l'éloignement des terroristes du Hezbollah au nord du Litani empêcheront la guerre". "Nous entendons des appels mondiaux à un cessez-le-feu avec le Hezbollah et le Hamas, mais ce serait une récompense pour le terrorisme. J'appelle tous les pays à être du bon côté de l'histoire", a-t-il martelé.