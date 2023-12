"Les Etats-Unis seront durement touchés" si la guerre à Gaza "ne cesse pas", menace l'Iran

"Israël commet des crimes de guerre et un génocide avec le soutien total du gouvernement américain", pour le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

L'Iran menace de frapper les Etats-Unis en cas de poursuite de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. "Nous conseillons aux Américains d'arrêter immédiatement la guerre à Gaza et de mettre en place un cessez-le-feu, sinon ils seront durement touchés", a déclaré Mohammed Reza Ashtiani, le ministre iranien de la Défense.

Dans le même temps, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé qu'Israël commettait des crimes de guerre et un génocide avec le soutien total du gouvernement américain".

En plus de mener des représailles contre l'Etat hébreu par le biais de ses proxys régionaux que sont le Hezbollah et les Houthis du Yémen, l'Iran supervise des frappes régulières via ses milices contre les forces américaines présentes en Irak et en Syrie. Des dizaines d'attaques de drones et de missiles ont ainsi frappé les bases et les troupes américaines dans la région depuis début octobre, en riposte au soutien américain à Israël.