Cisjordanie : quatre terroristes éliminés par des frappes aériennes lors d'une opération à Tulkarem

Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'une opération antiterroriste avait eu lieu dans le camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem. Débutée pendant la nuit, l'opération a vu des drones de Tsahal cibler des cellules terroristes qui lançaient des explosifs contre les troupes sur place. Quatre terroristes ont été éliminés et plusieurs autres blessés.

Les forces israéliennes, intervenant pour arrêter les suspects après l'attaque aérienne, ont découvert des armes et des explosifs prêts à l'emploi. Un engin explosif a été trouvé dans une clinique servant de cachette, et les unités de génie ont neutralisé d'autres explosifs placés à proximité de routes. Quatre suspects ont été arrêtés et des armes saisies dont des fusils M-16 et un fusil de chasse. Environ 2 400 suspects ont été arrêtés depuis le début de la guerre, dont environ 1 200 liés au Hamas. Amin Khader, directeur de l'hôpital Thabet Thabet, a indiqué que cinq personnes blessées, dont une à la tête, avaient été admises à l'hôpital.