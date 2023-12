Des Iraniennes chargées par les Gardiens de la révolution d'espionner des soldats israéliens

Les informations obtenues étaient transmises directement au Hamas

Iran International, un site d'opposition au régime basé à Londres, a publié les noms et les photos de jeunes femmes iraniennes qui auraient travaillé pour les Gardiens de la révolution afin de séduire des soldats israéliens dans le but de leur extorquer des informations. L'opération baptisée "Forsatu", lancée à l'initiative du commandant des Gardiens de la révolution, Hossein Salami, consistait pour ces femmes à moitié dénudées et très maquillées, à séduire des soldats israéliens et à nouer des relations amoureuses avec eux sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir des informations sur leurs activités, leur positionnement ou leur armement dans la bande de Gaza. Les détails obtenus étaient transmis directement au Hamas, selon le média d'opposition.

"D'un côté, des jeunes femmes sont assassinées en Iran car accusées d'indécence, et de l'autre, des Iraniennes sont déshabillées pour séduire des hommes sur les réseaux sociaux", a dénoncé Iran International, précisant que l'opération d'espionnage était supervisée depuis la ville de Mashhad en Iran.

Selon les détails révélés par le site, ces femmes utilisaient de faux profils en ligne et activaient au moins 22 avatars différents. Néanmoins, les photos utilisées étaient authentiques. L'une de ces espionnes, du nom de Samira Tarshizi, exploitait par exemple un faux profil sous le nom de "Olga Or". Des techniques d'espionnage similaires utilisant de faux profils de femmes sur Instagram ont déjà été utilisées récemment par le Hamas, afin d'obtenir des informations auprès de militaires israéliens.