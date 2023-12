83% des publications en ligne relatives à la guerre à Gaza sont contre Israël (étude)

Sur les grands sites d'informations internationaux, il y a trois fois plus d'articles présentant Israël sous un jour négatif que positif

Selon une étude effectuée par la société Mig AI, spécialisée dans la surveillance et l'analyse des médias et des réseaux sociaux du monde entier pour la chaîne israélienne N12, la grande majorité des publications sur les réseaux sociaux et des articles des grands médias internationaux concernant la guerre opposant Israël au Hamas à Gaza, sont défavorables à l'Etat hébreu.

Selon les données de Mig AI, depuis le 7 octobre, 1,9 million de publications ayant reçu au moins 500 likes, partages et commentaires liés à la guerre ont été rédigées. Plus d'un million et demi de ces publications étaient contre Israël, soit une majorité écrasante de 83%. Seuls 9% des publications étaient en faveur d'Israël, et 8% étaient neutres. Ces publications ont cumulé 4,3 milliards de likes, partages et commentaires.

Les internautes critiques d'Israël les plus exposés sur les réseaux sociaux sont Jackson Hinkle, Muhammad Samiri et la page Censored Men, qui ont collectivement accumulé plus de 200 millions de likes, commentaires et partages. Parmi les défenseurs d'Israël, Yosef Haddad, le Dr Eli David et le compte Instagram de "standwithus" se sont démarqués, accumulant plus de 75 millions de likes, commentaires et partages.

"Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manifestations d'antisémitisme, de propagande anti-israélienne et de diffusion de fausses informations contre Israël", a expliqué Yonatan Hassidim, PDG de Mig AI, à la chaîne N12. "De plus, il y a eu des narratifs présentant Israël comme un État terroriste, qui commet un 'génocide' et tue délibérément des enfants et des civils. C'est un point important, car beaucoup de gens, surtout les jeunes, sont influencés et exposés au discours autour de la guerre principalement sur les réseaux sociaux".

La couverture médiatique d'Israël dans les sites d'information est plus équilibrée, mais le sentiment international négatif prédomine : pour chaque article présentant Israël sous un jour positif, il y a environ trois articles le montrant sous un jour négatif. Sur environ 372 000 articles publiés sur la guerre sur des sites avec plus d'un million de visites par mois, 64% étaient neutres, 28% étaient contre Israël et 8% en faveur d'Israël. "La portée de la couverture et du discours sur la guerre est sans précédent et a été couverte par les principaux sites d'information mondiaux, par des leaders d'opinion et des célébrités", explique Hassidim. "Au début de la guerre, il semblait que les médias internationaux se concentraient davantage sur les atrocités du 7 octobre commises par le Hamas. Mais, en peu de temps, la couverture a commencé à s'inverser et à porter sur les destructions causées dans la bande de Gaza par les frappes de Tsahal".

Selon Hassidim, le discours autour d'Israël a changé à mesure que la guerre progresse : "Au fur et à mesure que les opérations militaires avançaient et que des informations sur les victimes civiles et les enfants étaient publiées, la couverture avec un sentiment négatif augmentait, ainsi que la délégitimation de l'activité de Tsahal à Gaza. Sur les sites d'information internationaux, la couverture était plus équilibrée et informative par rapport aux réseaux sociaux, qui sont clairement en faveur de Gaza et du Hamas."