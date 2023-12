"Un endroit assez large pour laisser passer une voiture": images du plus gros tunnel jamais découvert à Gaza

Des centaines de terroristes l’ont utilisé le 7 octobre pour atteindre Israël, sans être repérés

Il mesure près de 5 km de long, plus de 2 mètres de haut et est suffisamment large pour que des voitures puissent y passer. Si l’on se posait encore la question de savoir ce que le Hamas faisait avec les énormes sommes d'argent perçues chaque mois, voici la réponse: des tunnels ultra perfectionnés qui permettent aux terroristes du Hamas de se livrer à leurs activités à l'abri des regards indiscrets.

A l’intérieur, tout le nécessaire: du ciment, de l’électricité, de l’eau et aussi plusieurs endroits où cacher des armes. "Nombre de tunnels sont construits en béton armé et équipés d'électricité, de ventilation, d'égoûts, de réseaux de communication et de rails, comme celui que nous sommes en train d'exposer", témoigne le porte-parolat de l’armée israélienne.

Il s’agit du plus grand tunnel jamais découvert à Gaza jusqu’à présent et des centaines de terroristes l’ont utilisé le 7 octobre pour atteindre Israël, pratiquement sans être repérés. L’entrée est très proche de la frontière, à environ 400 mètres de la base d’Erez. En moins de deux minutes, les terroristes pouvaient ainsi se retrouver en territoire israélien.

"Jusqu'au 6 octobre, le passage humanitaire d'Erez était un symbole d'espoir et de coexistence. Des milliers de Palestiniens se rendaient en Israël par là pour y travailler ou y recevoir des soins médicaux", relaye un communiqué de l’armée israélienne.

Le point de passage d’Erez était, en effet, l’endroit par lequel 17 000 Gazaouis entraient chaque jour en Israël pour y gagner leur vie, avec des salaires six fois plus élevés que ceux qu’ils auraient pu toucher à Gaza.

Le réseau stratégique de tunnels d'attaque, suffisamment grands pour y faire passer des véhicules, a été dirigé par Mohammad Sinwar, le frère de Yahya, et creusé intentionnellement près d'un point de passage destiné à permettre aux habitants de Gaza de se rendre en Israël pour y travailler et y recevoir des soins médicaux", a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole international de l'armée de défense israélienne.

Cette guerre est aussi une guerre de symboles, et en voici un autre : trois soldats ont été kidnappés vivants dans cette base d’Erez. Une vidéo les montre se faire kidnapper, encore vivants. Le jour où le tunnel a été découvert, deux de ces soldats ont été déclarés morts. C’est aussi de ce tunnel que les otages ont été emmenés avant de disparaitre à l’intérieur de Gaza. "Sans démolir les tunnels du Hamas, nous ne pouvons pas démolir le Hamas lui-même", affirme Daniel Hagari, autre porte-parole de l'armée israélienne.