"Vous avez un mandat pour combattre, pas pour vous arrêter": Netanyahou lit une lettre de familles de soldats morts à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lu dimanche, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, une lettre de soutien envoyée par des familles de soldats de Tsahal tombés au combat à Gaza, soulignant leur appel à poursuivre le combat.

Netanyahou a débuté la réunion en reprenant le contenu du courrier : "Vous avez le mandat de combattre, vous n'avez pas le mandat de vous arrêter en chemin. C'est le testament de ceux qui sont tombés et notre devoir envers les vivants".

La lecture du Premier ministre ne doit rien au hasard, alors même que la guerre est remise en cause par les familles d'otages qui craignent de ne récupérer "que des corps" de Gaza et qui appelle le gouvernerment à négocier avec le Hamas et à cesser les combats.

Le Premier ministre a répondu aux familles en affirmant : "Le testament des soldats tombés nous guide, nous atteindrons tous nos objectifs : éliminer le Hamas, ramener tous nos otages, et faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour Israël". Netanyahou a conclu en affirmant qu'Israël continuerait de combattre "en l'honneur de ceux qui sont tombés".