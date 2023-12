Israël : "A Gaza, la mère de famille veillait sur nous 24h/24" (Doron ex-otage avec ses deux filles)

"J'ai appris à Raz, ma fille de 4 ans à écrire, le premier mot que je lui ai appris c'est 'papa'"

Doron Katz-Asher et ses filles Raz et Aviv, 4 et 2 ans, ont passé 49 jours aux mains du Hamas à Gaza avant d'être libérées. Leur mari et père, Yoni, s'est battu jour et nuit, en Israël et à l'étranger pour obtenir leur libération. Pour la première fois, Doron a raconté samedi soir, sur Channel 12, le calvaire de la captivité. "Je suis si heureuse que les filles soient désormais dans un endroit sûr, qu'elles dorment dans leur lit, mais pour moi c'est encore très difficile. Je ne peux pas vraiment être heureuse, j'ai perdu ma mère, mon frère et ma belle-soeur, c'est très dur", déclare Doron.

IDF Spokesman Doron Katz et ses deux filles Aviv et Raz, toutes trois ex-otages du Hamas, le 24 novembre 2023

Doron et sa famille habitent dans la région de Netanya, mais le 7 octobre, ils étaient allés rendre visite à la mère de Doron, au kibboutz Nir Oz. "Nous nous sommes réveillées au son des roquettes", se souvient-elle. "Il y avait des rumeurs concernant des terroristes à l'intérieur du kibboutz mais on n'a pas compris d'emblée l'ampleur de l'événement. Puis on a entendu les terroristes dans la maison et ils nous ont emmenées", raconte-t-elle.

Doron raconte qu'avec ses filles, elles ont été mises sur un tracteur jusqu'à leur arrivée dans Gaza et qu'elles ont été blessées en chemin par des tirs. "Pour être honnête j'avais hâte qu'on arrive dans Gaza car j'avais peur qu'on soient tuées par les balles", avoue-t-elle. "J'ai même déjà ressenti une sorte de soulagement lorsque nous sommes arrivées vivantes".

Doron et ses filles ont été placées dans une famille gazaouie pendant 16 jours : "Ils m'ont recousu le dos blessé sans anesthésie sur le canapé, avec mes filles à côté de moi. Nous étions chez une famille dont le père parlait un peu hébreu car il avait travaillé en Israël. La mère de famille veillaient sur nous 24h/24 et 7j/7", explique-t-elle. "Nous n'étions pas seules un instant. Ils apportaient de la nourriture de temps en temps, me donnaient des feuilles et des feutres pour que les filles dessinent. Ils ont compris que, pour que les filles soient sages, il fallait les occuper. J'ai appris à Raz à écrire, le premier mot que je lui ai appris c'est 'papa'", raconte Doron.

"Les filles dormaient sur des matelas et moi sur le canapé. Au début, il y avait un peu plus de nourriture, puis après beaucoup moins car les marchandises manquaient. Je gardais tout le temps de la nourriture pour les filles, car j'avais peur d'en manquer le jour d'après", affirme Doron.

"Les filles parlent tout le temps des "méchants", et je dois leur expliquer qu'il n'y a plus de méchants

16 jours après leur arrivée, Doron et les petites ont été transférées dans un autre endroit, une pièce de 12 mètres carrés qu'elles partagent avec 10 autres otages, dont certaines connaissances du kibboutz. "Dans cette petite pièce, sans lits, il y avait seulement un lavabo. Pour aller aux toilettes, il fallait frapper à la porte des terroristes, ils pouvaient l'ouvrir au bout de cinq minutes, comme au bout d'une heure et demi. Nous dormions sur un banc, enfin, pendant 49 jours je n'ai presque pas dormi", déclare Doron. "Les filles parlent tout le temps des "méchants", et je dois leur expliquer qu'il n'y a plus de méchants, que les méchants sont en prison. Tous ceux qui nous ont fait du mal ne sont plus là", dit-elle, assurant que la famille souhaite redevenir une famille heureuse.

