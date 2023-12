Israël rouvre son point de passage de Kerem Shalom avec Gaza, une première depuis le 7 octobre

L'objectif est d'augmenter la quantité d'aide humanitaire entrant dans le territoire côtier, conformément à la volonté des Etats-Unis

Un premier convoi d'aide humanitaire est entré dimanche dans la bande de Gaza par le point de passage israélien de Kerem Shalom, selon une source du Croissant-Rouge égyptien. Au total, "79 camions ont commencé à entrer aujourd'hui", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat.

Israël avait annoncé un peu plus tôt avoir approuvé "temporairement" l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par un de ses points de passage, afin de décongestionner celui de Rafah entre le territoire palestinien et l'Egypte, qui était depuis le début de la guerre l'unique point d'entrée des camions de vivres et médicaments dans Gaza. L'objectif est également d'augmenter la quantité d'aide entrant dans le territoire côtier, conformément à la volonté des Etats-Unis. Cette annonce a été faite après une visite en Israël du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

L'organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes, le Cogat, a indiqué qu'"à partir d'aujourd'hui (dimanche), les camions d'aide de l'ONU seront soumis à des contrôles de sécurité et transférés directement à Gaza via Kerem Shalom, conformément à l'accord conclu avec les Etats-Unis. Cela permettra d'augmenter le volume quotidien de l'aide humanitaire entrant et distribuée à la population de Gaza", selon la même source.

La semaine dernière, Israël avait déjà rouvert ce même point de passage, mais pour la vérification des camions uniquement. Après inspection, l'aide devait continuer à transiter par le passage de Rafah pour entrer dans la bande de Gaza.