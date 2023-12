France : bond de 430 % dans l'ouverture de dossiers d'alyah depuis le 7 octobre

Deux facteurs expliquent cette hausse : l'antisémitisme et un fort sentiment d'indentification à Israël depuis le 7 octobre, selon l'Agence juive

L'ouverture de dossiers en vue d'immigrer en Israël a connu un bond très significatif depuis les attaques du7 octobre, selon l'Agence juive. "Plus de 1 000 familles ont déjà ouvert un dossier d'alyah, ce qui représente un bond de 430 % par rapport à la même période de l'année dernière", a précisé Shay Falber, responsable de l'intégration au sein de l'Agence juive. Celui-ci était interrogé par la chaîne 14, à l'occasion d'un salon pour l'alyah organisé à Paris, visant à fournir tous les renseignements pratiques nécessaires aux futurs immigrants avant leur installation en Israël.

Shay Felber attribue ce regain d'intérêt pour l'alyah chez les Juifs de France à deux facteurs : l'antisémitisme et les attaques antijuives croissants depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, et aussi un fort sentiment d'identification à Israël et à son destin. "Les Juifs de France sont déjà très liés à Israël, mais depuis le 7 octobre, ils veulent être partie intégrante de l'histoire du pays et de son développement", dit-il.

Interrogé pour savoir si les conditions de l'immigration ne risquaient pas d'être encore plus compliquées dans une période aussi particulière en Israël, le responsable de l'Agence juive a balayé ces craintes. "L'alyah est une démarche complexe à bien des niveaux, qu'il s'agisse de la langue, de l'intégration professionnelle ou autres, et ce quelle que soit la période. Par ailleurs, le pays est habitué à accueillir des olims, même en temps de guerre ou d'épidémie, comme on l'a vu pendant le Covid. L'Etat d'Israël se tient aux côtés de ses immigrants pour les aider à s'intégrer, quoi qu'il arrive", a-t-il affirmé.

La dernière hausse particulièrement importante de l'immigration en provenance de France a été enregistrée en 2014 et 2015, après les attentats de l'école Ozar Hatorah de Toulouse et de l'Hypercacher. 7 300 Juifs de l'Hexagone s'étaient installés en Israël en 2014, et 7 900 l'année suivante.