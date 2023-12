Après-guerre : les Etats-Unis discutent de l'établissement de forces de sécurité palestiniennes à Gaza

Avant que le Hamas ne prenne le contrôle de Gaza, 18 000 Palestiniens y servaient au sein des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne

Alors que le Premier ministre Benyamin Netanyahou refuse de discuter de l'intégration de l'Autorité palestinienne à Gaza, l'administration Biden est déjà en pourparlers avec le président Mahmoud Abbas sur la question, et notamment sur la possibilité de réactiver une partie des forces de sécurité de l'AP dans la bande de Gaza, afin de constituer le noyau d'une force principale de sécurité et de police au lendemain de la guerre.

De hauts responsables américains ont ainsi suggéré à Mahmoud Abbas et à ses hommes de rappeler les soldats et policiers qui servaient dans les forces de sécurité palestiniennes à Gaza avant la prise de pouvoir du Hamas en 2007, et de les remettre en service actif.

"Il y a un certain nombre d'habitants de Gaza qui faisaient partie des mécanismes de sécurité palestiniens dans le passé, et qui pourraient être utilisés comme noyau pour une future force de sécurité palestinienne (...) mais ce n'est qu'une idée parmi plusieurs", a déclaré un haut responsable américain.

Avant que le Hamas ne prenne le contrôle de Gaza, 18 000 Palestiniens servaient en effet dans les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Bien qu'ils ne travaillent plus depuis 2007, ils continuent de recevoir des salaires de l'Autorité palestinienne. Une source proche du dossier a indiqué que ces derniers jours, l'Autorité palestinienne avait commencé à contacter certaines de ces personnes pour vérifier si elles étaient intéressées à servir de nouveau dans les forces de sécurité palestiniennes.

L’administration américaine estime que les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, qui reçoivent une formation et des conseils de la part des États-Unis, mènent des activités efficaces pour lutter contre le terrorisme et empêcher de nombreuses attaques contre Israël, et elle considère que cela pourrait être le cas dans la bande de Gaza.

Si l'armée israélienne et le Shin Bet confirment que les forces de sécurité palestiniennes contribuent à contrecarrer les attaques et à stabiliser la situation sécuritaire en Cisjordanie, ils mentionnent toutefois que les forces de sécurité palestiniennes ont perdu partiellement ou totalement le contrôle de villes comme Jénine ou Naplouse.

Ces discussions entre Washington et Ramallah sont la preuve supplémentaire de la détermination de l’administration Biden à créer une "Autorité palestinienne renouvelée", selon ses termes, capable de jouer de nouveau un rôle dans la gestion de la bande de Gaza après la chute du Hamas.

Les révélations concernant ces pourparlers interviennent au lendemain de la visite à Ramallah du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. "Ils ont discuté de ce à quoi devra ressembler Gaza après la guerre, de la manière dont elle sera gérée et des moyens de moderniser et de renouveler l'Autorité palestinienne afin qu'elle puisse assumer la responsabilité de l'avenir du peuple palestinien", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

De hauts responsables américains ont indiqué que l'administration Biden souhaitait que Mahmoud Abbas, 88 ans, au pouvoir depuis 18 ans alors qu'il avait été élu pour un mandat de quatre ans, mène des réformes approfondies au sein de l'Autorité palestinienne, notamment en "injectant du sang neuf" au sein de l'establishment politique palestinien.

L'administration Biden encourage notamment le président de l'AP et ses conseillers à introduire dans les cercles décisionnels de nouvelles personnes plus jeunes, possédant des compétences en gestion et susceptibles de gagner le soutien de l'opinion publique palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que la confiance de la communauté internationale.