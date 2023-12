Yarden Roman-Gat, ex-otage du Hamas : "La peur d'être violée en captivité ne m'a jamais quittée"

"Cette peur n'était pas si extrême tout le temps, mais elle n'a jamais disparu"

Yarden Roman-Gat, a été libérée des mains du Hamas à Gaza le 29 novembre. Elle a donné une interview à la chaîne CBS qui sera diffusée ce soir, racontant sa captivité. "En tant que femme, la peur d'être violée ne vous quitte jamais là-bas".

"Tant que vous êtes là-bas, vous êtes impuissant, vous n'avez aucune protection. Vous ne pouvez résister à rien et cela peut vous coûter la vie. Cette peur n'était pas si extrême tout le temps, mais elle n'a jamais disparu, elle est encore là", raconte-t-elle.

Yarden a été enlevée par le Hamas au kibboutz Be'eri le 7 octobre. Par chance, son mari et sa fille de trois ans Gefen ont échappé au massacre des terroristes.

Avant que Yarden ne soit kidnappée, quatre terroristes armés l'ont emmenée dans une camionnette qu'ils ont volée au kibboutz avec son mari Alon et Gefen, et ont commencé à se diriger vers la barrière frontalière avec Gaza. Alon et Gefen ont réussi à sauter du véhicule et à s'enfuir à travers les champs. "Ils ont couru vers un poste de Tsahal situé à proximité, mais lorsqu’ils se sont rapprochés, ils ont réalisé qu’il était abandonné et ont donc décidé de ne pas s’approcher. À ce stade, les terroristes les avaient déjà remarqués et ont commencé à les poursuivre et à leur tirer dessus. Pendant près de 24 heures, Alon et Gefen se sont cachés dans les buissons et le lendemain, ils ont rejoint les soldats", raconte Yarden.

Pendant toute la captivité de Yarden, Alon a raconté à la petite Gefen que sa maman s'était perdue et qu'ils devaient la retrouver.

​