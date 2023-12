Israël en guerre : le Hamas pourrait choisir les prochains otages à libérer dans le cadre d'une nouvelle trêve | LIVE

Le Hamas pourrait choisir les prochains otages à libérer lors d'une nouvelle trêve

Israël et le Hamas seraient ouverts à un nouvel accord de cessez-le-feu qui inclurait la libération des otages détenus par le groupe terroriste de Gaza depuis son attaque choc sans précédent contre Israël le 7 octobre. Deux sources égyptiennes ont déclaré dimanche à Reuters que le Hamas insiste pour décider unilatéralement des prochains otages à libérer et souhaite que les troupes israéliennes se retirent sur des lignes préétablies. Selon ces sources, Israël a rejeté cette dernière condition et a exigé de voir la liste des otages avant de déterminer l'heure et la durée du cessez-le-feu. Lors de la précédente trêve temporaire négociée par le Qatar et l'Égypte fin novembre, le Hamas avait libéré en sept jours 105 civils sur les quelque 240 otages pris à Israël le 7 octobre, en échange d'une pause dans les combats, d'une augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et de la libération de prisonniers palestiniens, avec un ratio de trois prisonniers pour un otage, en privilégiant les femmes et les hommes mineurs.