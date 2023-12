Les otages tués par Tsahal avaient écrit "à l'aide" et "SOS" pour signaler leur présence

Le chef de Tsahal a adressé un avertissement strict aux soldats pour leur conduite en cas de répétition d'un incident semblable à l'avenir

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a évoqué lors d'une visite aux troupes de la 99e Division dans la bande de Gaza, dimanche, la fusillade accidentelle de vendredi où trois otages israéliens, pris par le Hamas, ont été tués par des soldats de Tsahal. S'adressant aux soldats, Halevi a affirmé : "C'était un incident très difficile et douloureux, mais qui aurait très facilement pu ne pas se produire. Nous avons fixé trois objectifs : démanteler le Hamas, restaurer la sécurité pour les habitants de la zone frontalière de Gaza, et la troisième mission est de récupérer les otages."

Courtesy Les trois otages tués par Tsahal par erreur

Yotam Haim, Alon Shamriz et Samer Talalka ont tous été tués par des soldats israéliens qui ont ouvert le feu alors que les otages s'approchaient d'eux en sortant du bâtiment où ils étaient retenus. Les trois étaient torse nu, les mains levées et agitaient un drapeau blanc. Les otages ont également crié "à l'aide" en hébreu mais ont été mal identifiés comme une menace et abattus. Après l'incident, les troupes de Tsahal ont découvert que les otages avaient écrit "à l'aide" et "SOS" en hébreu et en anglais à l'intérieur du bâtiment au cas où ils seraient trouvés. "Trois personnes sont sorties pendant cet incident", a déclaré Halevi. "Ils ont pris en compte le risque qu'ils prenaient en s'approchant des troupes de Tsahal et, pour réduire le risque, ils ont vraiment réfléchi [à quoi faire]. Ils ont enlevé leurs chemises pour que personne ne pense qu'ils avaient des explosifs, et ils tenaient un tissu blanc sur un poteau pour s'identifier. Ils parlaient en hébreu. Ils appelaient à l'aide."

IDF Spokesperson le major-général Herzi Halevi, chef d'état-major de l’armée israélienne

Halevi a adressé un avertissement strict aux soldats pour leur conduite en cas de répétition d'un incident semblable à l'avenir. "Vous voyez deux personnes ; elles ont les mains en l'air et pas de chemises. Prenez deux secondes, et je veux vous dire quelque chose de tout aussi important : si ce sont deux Gazaouis avec un drapeau blanc qui sortent pour se rendre, leur tirons-nous dessus ? Absolument pas", a-t-il dit. "Ce n'est pas Tsahal. Je vous le dis, même ceux qui ont combattu [contre nous] et qui maintenant déposent leurs armes et lèvent les mains, nous les traitons de la même manière. Nous ne leur tirons pas dessus." Tsahal a annoncé dimanche soir qu'ils enquêtaient sur un autre bâtiment qui pourrait potentiellement contenir plus d'otages.