Réunion au sommet des dirigeants du Hamas en Turquie

La tenue de cette réunion en Turquie reflète le renforcement des liens entre le président Erdogan et le Hamas depuis les massacres du 7 octobre

Plusieurs dirigeants de l’organisation terroriste du Hamas se sont réuni la semaine dernière en Turquie. Étaient notamment présents Saleh al-Arouri, chef du Hamas à l'étranger qui réside à Beyrouth, au Liban et Khaled Mechaal qui a élu domicile à Doha, capitale du Qatar. Plusieurs autres hauts responsables du mouvement terroriste ont également participé à la réunion, selon la chaîne israélienne Kan.

KHALED DESOUKI / AFP Saleh al-Arouri, dirigeant du Hamas

La Turquie a accueilli et sponsorisé le sommet des dirigeants du Hamas, qui se sont sentis suffisamment en sécurité pour organiser cet événement sur le territoire turc. Il semble que le but de la réunion était de coordonner les positions sur la poursuite de la guerre, tant du côté de Gaza que du côté libanais, et sur la possibilité de négocier un nouvel accord d'échange de prisonniers avec Israël.

Pour éviter tout risque d'interception par les services de renseignement israéliens, la direction du Hamas a préféré tenir cette réunion en personne dans un pays tiers, plutôt que de recourir à une visioconférence ou à un appel téléphonique crypté. La venue de Saleh al-Arouri en Turquie reflète le renforcement des liens entre le président Erdogan et le Hamas depuis les massacres du 7 octobre. Il semble qu’al-Arouri se sente suffisamment en sécurité pour se rendre sur le sol turc, malgré les menaces d'Israël d'éliminer les dirigeants du Hamas à l'étranger.

Kobi Gideon (GPO) Le Premier ministre Benjamin Netanyahou (à gauche) et le chef du Shin Bet, Ronen Ba

Saleh al-Arouri a vécu auparavant en Turquie et a été contraint d’en partir sous la pression israélienne. La semaine dernière, Erdogan a réagi aux propos du chef du service israélien de sécurité intérieure du Shin Bet, Ronen Bar, selon lesquels Israël éliminera les responsables du Hamas à l’étranger. "Ils ne connaissent pas les Turcs ni la Turquie. Ils paieront un lourd tribut s’ils essayent", avait-il déclaré.