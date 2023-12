Israël pourrait libérer des prisonniers de sécurité pour récupérer des otages

Le Hamas souhaite déterminer unilatéralement la liste des otages à libérer, une proposition à laquelle Israël semble avoir consenti.

Israël explore diverses stratégies pour parvenir à un accord avec le Hamas, y compris la possibilité de libérer des prisonniers de sécurité, qui ont du sang sur les mains, une option qui n'avait pas été envisagée dans les négociations précédentes. Selon la chaîne Kan 11, bien que les discussions soient considérées comme positives, elles n'ont pas encore abouti à des avancées concrètes. Les autorités israéliennes soulignent que même en cas d'accord, le processus sera long et complexe. La récente rencontre entre le chef du Mossad, Dadi Barnea, et le Premier ministre du Qatar, bien que n'étant qu'un début, marque une étape importante. Israël insiste sur le fait qu'un accord réel ne devrait pas impacter les opérations militaires en cours dans le sud du pays.

La différence majeure avec les négociations précédentes réside dans le fait que, alors que les combats dans le nord étaient auparavant terminés avant de passer au sud, on estime actuellement que les affrontements à Khan Younes et dans le sud pourraient se poursuivre pendant plusieurs semaines. Des sources de sécurité égyptiennes ont informé Reuters que bien qu'Israël et le Hamas soient ouverts à un cessez-le-feu, il reste des désaccords sur les détails. Ces sources ajoutent que le Hamas souhaite déterminer unilatéralement la liste des otages à libérer, une proposition à laquelle Israël semble avoir consenti. Cependant, Israël demande à connaître le calendrier et les détails des libérations pour fixer la durée du cessez-le-feu.

AP / Sebastian Scheiner 2008 © Des prisonniers palestiniens font la queue dans la prison d'Ofer près de la ville de Ramallah en Cisjordanie

Selon Kan 11, Israël envisagerait de lancer une nouvelle proposition pour la libération des otages. Les négociateurs travaillent sur un accord humanitaire semblable à celui précédemment conclu, incluant la libération des femmes et des enfants toujours détenus par le Hamas. Ce processus, décrit comme étant "long et ardu", a été discuté par le cabinet de guerre israélien dimanche soir. La rencontre qui a eu lieu vendredi soir en Europe, impliquant Barnea, directeur du Mossad, et le Premier ministre qatari Al Thani, a symbolisé la reprise des pourparlers entre Israël et le Qatar, une première depuis la conclusion du cessez-le-feu. Barnea et le général de réserve Nitzan Alon se rendront en Europe plus tard cette semaine pour une autre réunion avec le Premier ministre qatari.