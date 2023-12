Catherine Colonna : "Des mesures seront prises contre les extrémistes juifs responsables de violences envers les Palestiniens"

"En Cisjordanie, la construction de colonies s’accélère, en violation flagrante du droit international"

Après sa visite en Israël, durant laquelle elle a réaffirmé la solidarité de la France après les terribles attaques du 7 octobre, et le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue dimanche en Cisjordanie, où elle a fermement dénoncé, l'instar des Etats-Unis, les violences commises par des extrémistes vivant dans les implantations israéliennes qui "minent la perspective d'une solution politique": "Ce sont des actes graves qui fragilisent l'Autorité palestinienne, qui peut-être même peuvent pousser à de nouveaux développements et à une déstabilisation de la Cisjordanie, ce qui n'est pas, encore une fois, dans l'intérêt bien compris d'Israël".

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki reçoit la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna

La ministre a jugé "important de se rendre compte d'une réalité que nous connaissons par ailleurs mais de la voir sur le terrain et avec ses yeux et la vision que nous avons de toutes ces collines qui, progressivement sont colonisées par une colonisation dont je rappelle qu'elle est illégale au regard du droit international".

La France a d'ores et déjà indiqué qu'elle travaillait à des sanctions contre les responsables des violences. "En Cisjordanie, la construction de colonies s’accélère, en violation flagrante du droit international. De plus des colons commettent des exactions envers des Palestiniens, les privant de leurs droits et de leurs terres. Nous ne pouvons pas l'accepter, des mesures seront prises", a écrit Catherine Colonna sur X après sa visite dans le village d'al-Mazra'a al-Qibliya, près de Ramallah où elle a rencontré des producteurs d’olives qui disent avoir été chassés de leurs terres et mencés par les habitants israéliens des implantations.

Catherine Colonna s’était auparavant entretenue en Israël avec son homologue Eli Cohen, le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz et d'autres hauts responsables israéliens. "Il y a encore une possibilité d'empêcher la guerre au Liban. Si la communauté internationale n'y parvient pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous en charger nous-mêmes", a prévenu Eli Cohen, soulignant que la France peut jouer un rôle positif et important" pour empêcher une guerre. Selon le ministre, "seule la mise en œuvre de la résolution 1701 et l'éloignement des terroristes du Hezbollah au nord du Litani empêcheront la guerre".