Israël déjoue une cyberattaque du Hezbollah et de l’Iran contre l’hôpital Ziv de Safed

L'attaque a été déjouée avant de pouvoir nuire au fonctionnement de l'hôpital, mais des centaines d’informations sensibles ont été dérobées

Une enquête conjointe menée par la Direction Nationale de cyber-sécurité, l’armée israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet, a établi que l’Iran et le Hezbollah étaient à l'origine d'une tentative de cyberattaque visant à perturber le fonctionnement de l'hôpital Ziv de Tzfat, il y a environ trois semaines. L’attaque a pu être déjouée avant de pouvoir atteindre son objectif, mais des centaines d’informations sensibles stockées dans les systèmes informatiques de l’hôpital ont été dérobées.

L'enquête a révélé que le groupe de pirates informatique AGRIUS, lié au ministère iranien du Renseignement, a tenté fin novembre 2023 de mener une cyberattaque contre l'hôpital Ziv dans le but de nuire à son fonctionnement, en représailles à la guerre menée par Israël contre le Hamas. L'attaque a été menée en collaboration avec une cyber-unité du Hezbollah appelée Lebanese Cedar (Cèdre du Liban) dirigée par Muhammad Ali Marai.

AFP Cyber attaques

L’attaque a été stoppée suffisamment tôt pour empêcher les hackers iraniens et du Hezbollah de nuire au fonctionnement de l'hôpital et à ses patients. Cependant, les pirates ont réussi à voler des informations et ont commencé à les publier sur les réseaux sociaux. Afin de préserver la vie privée des patients dont les informations personnelles ont été diffusées, les autorités israéliennes ont supprimé les comptes, canaux et autres chaînes sur lesquels certaines informations sensibles étaient publiées.