Catherine Colonna au Liban pour prévenir une escalade entre le Hezbollah et Israël

La ministre doit appeler à la retenue et à la responsabilité lors de ses entretiens avec le Premier ministre libanais et le chef du Parlement

Prévenir une escalade entre Israël et le Hezbollah libanais soutenant le Hamas est au cœur des entretiens de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lundi à Beyrouth, au lendemain de sa visite en Israël et en Cisjordanie. Depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement terroriste palestinien Hamas à Gaza le 7 octobre, le Hezbollah pro-iranien avait ouvert le front du sud du Liban pour soutenir son allié palestinien, et Israël avait riposté.

Les violences, quotidiennes et pour le moment limitées aux zones frontalières des deux pays, ont fait plus de 130 morts parmi lesquels près d'une centaine de terroristes du Hezbollah au Liban, et au moins onze tués côté israélien. Mais les bombardements israéliens ont récemment gagné en intensité et en profondeur. Dimanche à Tel-Aviv, Catherine Colonna a souligné que la France passait des messages "aux uns et aux autres parce que les risques d'engrenages demeurent". "Et s'il y avait un embrasement (...) personne n'en bénéficierait", à commencer par le Liban enlisé dans un chaos politique et plongé dans un marasme économique, a-t-elle souligné.

Lors d'une conférence de presse commune avec Catherine Colonna dimanche, le chef de la diplomatie israélien, Eli Cohen, avait assuré qu'Israël "n'avait pas l'intention d'ouvrir un nouveau front" à sa frontière nord avec le Liban. "Mais nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger nos citoyens", avait-il insisté, estimant que la seule façon de le faire était "d'obliger le Hezbollah à se retirer au nord du fleuve Litani", plus loin de la frontière, soit par la voie diplomatique, soit "par la force". "Je pense que la France pourrait jouer un rôle positif et important pour éviter une guerre au Liban", a-t-il poursuivi.

Lundi, Catherine Colonna doit appeler à la retenue et à la responsabilité lors de ses entretiens avec le Premier ministre libanais, Najib Mikati, dirigeant de facto du pays sans président, et le chef du Parlement, Nabih Berri, allié du Hezbollah. Car le risque est qu'à Beyrouth, on sous-estime la détermination d'Israël à protéger ses frontières après le traumatisme causé par les attaques sanglantes du 7 octobre, selon une source diplomatique française. Israël insiste sur la nécessité d'appliquer pleinement la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Adoptée pour mettre fin à la guerre qui a opposé Israël et le Hezbollah en 2006, celle-ci stipule que seule l'armée libanaise et la Force Intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) sont déployés dans le sud du Liban.