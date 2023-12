Gaza : cinq millions de shekels en espèces découverts au domicile d'un responsable du Hamas

Plus de 150 cibles terroristes frappées en 24 heures et une centaines de menaces aériennes ont été neutralisées depuis le début de la guerre

Tsahal a indiqué que des soldats israéliens ont découvert des valises contenant environ cinq millions de shekels (un peu plus d’1,25 millions d’euros) en espèce, ainsi que de nombreuses armes, au domicile d'un haut responsable de l'organisation terroriste du Hamas dans la région de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza.

IDF Spokesperson Site de lancement de roquettes dans la bande de Gaza

Les troupes israéliennes ont également frappé une infrastructure terroriste où se trouvaient des armes, des engins explosifs, du matériel militaire et des lance-roquettes antichars. Une cache d’obus de mortier et de munitions a été repérée au sous-sol.

Plusieurs terroristes ont par ailleurs été éliminés notamment par des frappes aériennes ciblées dans la région de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, plus de 150 cibles terroristes ont été frappées par les forces terrestres, aériennes et navales dans la bande de Gaza.

Tsahal a également fait savoir que plus de 100 menaces aériennes ont été neutralisées par l’armée de l’air. "Un certain nombre de missiles de croisière lancés dans l’espace aérien de l’État d’Israël ont jusqu’à présent été interceptés avec succès", a indiqué l’armée israélienne. "Le système de contrôle aérien établit une carte du ciel qui synchronise des centaines d’engins volants dans un espace de combat encombré et se défend contre les engins hostiles et les missiles de croisière".