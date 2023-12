Gaza : HRW accuse Israël d'affamer les civils, mais n’a pas condamné les attaques du 7 octobre

HRW "n'a aucune base morale pour parler de ce qui se passe à Gaza, si elle ferme les yeux sur les souffrances des Israéliens"

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé lundi le gouvernement israélien d'affamer délibérément des civils palestiniens dans la bande de Gaza, dans le cadre de sa guerre contre le mouvement terroriste du Hamas. "Le gouvernement israélien utilise la famine des civils comme technique de guerre dans la bande de Gaza occupée, ce qui constitue un crime de guerre", a déclaré l'organisation basée à New York dans un rapport.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des camions d'aide humanitaire entrent par le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza

"L'armée israélienne bloque délibérément l'accès à l'eau potable, à la nourriture et au carburant, tout en entravant intentionnellement l'aide humanitaire, en détruisant semble-t-il des zones agricoles et en privant la population civile de produits indispensables à sa survie", poursuit le rapport.

Le gouvernement israélien a réagi en qualifiant HRW "d'organisation antisémite et anti-israélienne". "HRW n'a pas condamné l'attaque contre les citoyens israéliens et le massacre du 7 octobre", a fustigé le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat. L’ONG "n'a donc aucune base morale pour parler de ce qui se passe à Gaza, si elle ferme les yeux sur les souffrances et les droits de l'homme des Israéliens", a-t-il ajouté.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Illustration - Aide alimentaire dans la bande de Gaza

Vendredi, Israël a approuvé l'acheminement "temporaire" d'une aide via le point de passage de Kerem Shalom et un premier convoi est entré dimanche dans la bande de Gaza. La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, qui a fait plus de 1 200 morts, en majorité des civils, et 240 otages emmenés dans la bande de Gaza.