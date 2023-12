Les chefs de la CIA et du Mossad vont rencontrer le Premier ministre qatari en Pologne

Un haut responsable israélien a déclaré que les contacts n'en étaient qu'à leurs débuts, soulignant que "cela sera difficile et prendra du temps"

Le directeur de la CIA, Bill Burns, rencontrera ce lundi à Varsovie le chef du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre qatari Mohammed ben Abderrahmane al-Thani pour discuter d'un nouveau plan pour la libération des otages dans la bande de Gaza, a déclaré un haut responsable américain au site israélien Walla. Selon ce responsable, Burns a joué un rôle clé dans l'élaboration du précédent accord pour la libération des otages à Gaza, et son implication est considérée comme cruciale pour parvenir à un nouveau plan.

AP Photo/Brynn Anderson, File Le directeur de la CIA, William (Bill) Burns

Le responsable de la question des otages au sein de l'armée israélienne, le général de réserve Nitzan Alon, participera également à la réunion. Alon et ses hommes ont en effet formulé plusieurs idées sur les moyens de parvenir à un nouveau plan pour la libération des otages. Il s’agira de la deuxième rencontre entre le chef du Mossad et le Premier ministre du Qatar en moins d'une semaine après leur rencontre vendredi dans une autre capitale européenne, restée secrète.

Un haut responsable israélien a déclaré que les contacts n'en étaient qu'à leurs débuts, soulignant que "cela sera difficile, compliqué et prendra du temps". Selon lui, à ce stade, le défi consiste à exercer une pression politique sur le Hamas pour qu'il reprenne les négociations. Un haut responsable américain a quant à lui déclaré aux journalistes que les États-Unis et Israël essayaient d'explorer les moyens de libérer les otages. Il a indiqué qu’il existe quelques idées et initiatives sur la manière dont cela pourrait se produire, mais qu’il n’est pas certain qu’elles puissent être mise en application.

KARIM JAAFAR (AFP) Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abderrahmane al-Thani

Jeudi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rencontré David Barnea à Tel-Aviv pendant deux heures. Les deux hommes ont discuté des efforts visant à poursuivre les négociations pour parvenir à un nouvel accord permettant la libération d’otages supplémentaires.