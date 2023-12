Situation "tendue" et "dangereuse" dans le sud du Liban (commandant de la Finul)

Catherine Colonna est en visite lundi à Beyrouth pour appeler les dirigeants libanais à la responsabilité en pesant de tout leur poids sur le Hezbollah

La situation est "tendue" et "dangereuse" dans le sud du Liban avec la montée des tensions entre le Hezbollah et Israël, a souligné lundi le commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

"La situation actuelle, comme chacun le sait, est tendue. C'est difficile, c'est dangereux", a déclaré à quelques journalistes le général Aroldo Lazaro Saenz, avant une rencontre avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Catherine Colonna est en visite lundi à Beyrouth pour appeler les dirigeants libanais à la responsabilité en pesant de tout leur poids sur le Hezbollah, pro-iranien, pour éviter un engrenage dans la région. Israël a appelé à plusieurs reprises la France à intervenir auprès de Beyrouth pour éviter un embrasement.

Le général Lazaro a expliqué que la Finul s'efforçait de maintenir un statu quo et surtout de jouer un rôle de médiation entre les parties "pour éviter des erreurs de calculs ou d'interprétations qui pourraient être un autre déclencheur d'escalade".

Il a souligné que le Hezbollah utilise des armes de plus longue portée, alors qu'Israël "viole l'espace aérien du Liban". "Néanmoins, ces trois derniers jours, nous observons une diminution des échanges de tirs", a-t-il relevé.

Le commandant a souligné l'étroite corrélation entre la guerre à Gaza et la montée des tensions dans le sud du Liban, frontalier d'Israël, le Hezbollah étant un soutien du Hamas. Dès le déclenchement de la contre-offensive israélienne contre l'organisation terroriste palestinienne après les attaques du 7 octobre, le Hezbollah a commencé à tirer des missiles et des drones en territoire israélien, "en solidarité avec Gaza", selon ses mots. Les agressions répétées du groupe chiite libanais ont fait plusieurs morts - civils et militaires - côté israélien.

La Finul n'est pas épargnée par l'escalade des tensions. Le 25 novembre, des tirs israéliens ont ainsi touché un véhicule de patrouille de la Finul, ce que la France avait dénoncé.

Forte de plus de 10 000 hommes, la Finul est stationnée dans le sud du Liban depuis 1978 pour faire tampon avec Israël, les deux pays étant toujours techniquement en état de guerre.