La star américaine Jerry Seinfeld en Israël pour exprimer son soutien au pays

Le comédien juif américain Jerry Seinfeld, mondialement connu pour la sitcom "Seinfeld", a atterri en Israël ce lundi avec sa famille. Ce faisant, il emboîte le pas à d'autres stars hollywoodiennes venues dans le pays pour exprimer pour leur soutien et leur solidarité à l'Etat hébreu dans sa guerre contre le Hamas.

Quelques heures plus tôt, c'est Scooter Braun, célèbre manager de Justin Bieber, Drake et autres stars de la pop, qui a fait son arrivée en Israël. Après sa visite dans l'une des localités attaquées le 7 octobre, il a écrit sur les réseaux sociaux : "Les images du kibboutz et du massacre qui a eu lieu ici sont difficiles à intégrer. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu aujourd'hui."

Michael Rapaport se trouve également en Israël ces derniers jours. Le célèbre acteur juif de séries est l'un des plus fervents soutiens du pays depuis les attaques du Hamas, et n'hésite pas à prendre sa défense sur ses réseaux sociaux qui comptent plus de deux millions de followers. Il a notamment profité de son séjour pour apparaître dans une séquence satirique de l'émission israélienne "Eretz Nehederet" ("Le pays merveilleux), dont les vidéos dénonçant l'absurdité des positions anti-israéliennes et pro-Hamas dans le monde connaissent un immense succès à l'international sur la Toile.