Israël : imams, prêtres et rabbins unis dans la douleur après le film des massacres du Hamas

"A tous ceux qui affirment que ça ne s’est pas produit, je dirai ce que j'ai vu, je leur dirai que c'est effectivement arrivé", a déclaré un imam après le film

A l'initiative du ministère de l'Intérieur israélien et du porte-parole de Tsahal, le film sur les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre a été projeté à environ 150 responsables religieux de toutes confessions.

"Nous avons décidé de montrer le film à ce public en espérant que chacun des responsables religieux à l'avoir vu puisse ensuite témoigner auprès de sa communauté", a expliqué un responsable du ministère de l'intérieur.

Plusieurs personnes parmi le public ont cependant quitté la salle avant la fin de la projection, en raison de la dureté des images. Le cheikh Yunus Amasha, membre du conseil suprême druze, était de ceux-là. "C'est la deuxième fois que je vois cette vidéo, mais cette fois je n'ai pas pu supporter les images. C'était très difficile pour moi de regarder, je ne me sentais pas bien", a-t-il dit. "Aucune religion au monde ne permet ce que nous avons vu ici, nous travaillons dur pour construire une vie commune en Israël, et nous n'aurions jamais pensé que nous verrions des choses aussi difficiles", a-t-il ajouté.

"Comment peut-on décrire ou transmettre ce que nous avons vu aujourd'hui ? A tous ceux qui affirment que ça ne s’est pas produit, je dirai ce que j'ai vu, je leur dirai que c'est effectivement arrivé", a commenté pour sa part l'imam Khalil Albaz de la localité de Tel Sheba.

Le rabbin Moshe Pinto, directeur de yeshiva et rabbin dans la ville de Petah Tikva (centre) a affirmé que ce qu'il avait vu évoquait les camps d'extermination pendant la Shoah. "Ce qui s'est produit doit pouvoir être transmis à la postérité et aux générations futures, afin qu'elles aient conscience du danger et du mal qui existent à la frontière d'Israël. Ces images ne montrent pas une guerre ou une lutte mais littéralement un camp d'extermination. Quand on voit tous ces morts, ces personnes brûlées, quand on entend ces cris d'enfants, de bébés, de mamans, on réalise à quel point la guerre que nous menons aujourd'hui est juste. C'est un mal à la frontière d'Israël qui doit être déraciné", a-t-il affirmé.

Le film documentant les attaques du Hamas a déjà été projeté en Israël et dans de nombreux pays à des journalistes, diplomates et responsables politiques.