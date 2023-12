Israël en guerre : Tsahal intensifie ses frappes dans le sud de la bande de Gaza | LIVE

Le CENTCOM signale une attaque des Houthis en mer Rouge

Le commandement central de l'armée américaine a signalé dans la nuit une nouvelle attaque commise par les rebelles houthis du Yémen sur un navire en mer Rouge. "Le navire-citerne chimique/pétrolier SWAN ATLANTIC a été attaqué par un drone d'attaque unidirectionnel et un missile balistique antinavire lancé depuis une zone contrôlée par les Houthis au Yémen. Le SWAN ATLANTIC, battant pavillon des îles Caïmans, a signalé un impact sur le navire et a demandé de l'aide. L'USS CARNEY (CCG 64), le navire de guerre américain le plus proche, est intervenu pour évaluer les dégâts. À peu près au même moment, le vraquier M/V CLARA a signalé une explosion dans l'eau à proximité de son emplacement. Cette attaque est distincte de l’attaque contre le M/V SWAN ATLANTIC. Il n’y a eu aucune demande d’assistance ni de constat de dégâts. Aucun blessé n’a été signalé lors de ces deux incidents".