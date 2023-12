Les rebelles houthis déterminés à poursuivre leurs attaques en mer Rouge

"Même si l'Amérique réussit à mobiliser le monde entier, nos opérations militaires ne vont pas cesser (...) quels que soient les sacrifices que cela nous coûte"

Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont affirmé mardi n'avoir aucune intention de cesser leurs attaques contre les navires marchands en mer Rouge, en dépit de l'annonce par les Etats-Unis d'une nouvelle alliance de protection maritime.

"Même si l'Amérique réussit à mobiliser le monde entier, nos opérations militaires ne vont pas cesser (...) quels que soient les sacrifices que cela nous coûte", a assuré sur X un responsable rebelles, Mohammed Al-Bukhaiti.

Lundi, le secrétaire d'Etat à la Défense Lloyd Austin a annoncé le déploiement d'une force internationale dans la région afin de sécuriser la navigation, qui comprendra le Royaume-Uni, la France, le Canada, Bahreïn, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne, en plus des États-Unis. Il a précisé que ces différents pays effectueraient des patrouilles conjointes dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, dans le cadre d'une opération baptisée "Gardiens de la prospérité".

La nouvelle coalition a organisé sa première visio-conférence ce mardi, a indiqué le ministère français des Armées. La réunion s'est déroulée "ce matin, au niveau des services", selon le ministère, qui n'a pas précisé le nombre de représentants ni les conclusions des discussions.

Un porte-parole de l'état-major des Armées a par ailleurs indiqué que la France n'avait pas à ce stade prévu d'envoyer de moyens supplémentaires dans la région. La frégate multi-missions (FREMM) Languedoc "est déjà sur place et c'est un moyen associé", a-t-il précisé.

Les tirs de missiles, de drones et les assauts des rebelles yéménites contre des navires liés de près ou de loin à des intérêts israéliens, se sont multipliés depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas. Autant d'attaques perpétrées "en représailles aux agressions d'Israël dans la bande de Gaza" selon les termes des Houthis, qui entendent poursuivre leurs agressions jusqu'à un cessez-le-feu total.

Face au danger, de nombreux transporteurs maritimes, dont trois des plus importantes compagnies mondiales, ont annoncé la cessation de leurs activités dans la région, par laquelle transite 40 % du commerce maritime international.