"Le terroriste ne m'a pas cru quand j'ai dit que mon grand-père était né en Israël", raconte Ofir, ex-otage

"On mourait de peur lorsqu'on se trouvait au milieu des autres Gazaouis"

Ofir Engel, 18 ans, fait partie des otages libérés par le Hamas pendant la semaine de trêve conclue par Israël fin novembre. En voyage à Belgrade avec sa petite amie Yuval pour soutenir son équipe de basket favorite, l'Hapoel Jérusalem, le jeune homme a pu décompresser un peu après le cauchemar qu'il a vécu, et dont il a raconté les détails à une chaîne israélienne.

Le samedi 7 octobre, Ofir se trouvait avec Yuval au kibboutz Beeri, lieu de résidence de la jeune fille et de sa famille. Alors qu'ils étaient réfugiés dans l'abri antimissiles, des hommes du Hamas armés jusqu'aux dents ont fait irruption dans la maison et les ont emmenés avec le père de Yuval. Mais au moment de monter dans le véhicule des terroristes, ceux-ci ont finalement décidé de ne pas prendre la jeune fille avec eux et l'ont laissée sur place. Son père, son oncle, un ami à elle et Ofir n'ont pas eu cette chance, et ont été kidnappés.

Tout au long de sa captivité, Ofir a été détenu avec le père de Yuval. Il raconte avoir passé le plus clair de son temps à jouer aux cartes avec les terroristes: "Je ne peux plus supporter de voir des cartes..."

Il évoque aussi la pression psychologique exercée par ses ravisseurs, qui leur affirmaient constamment qu'Israël n'avait que faire des otages. A les croire, une seule manifestation pour la libération des captifs avait eu lieu dans le pays.

Malgré tout, le jeune homme dit avoir cru dans le fait qu'il serait libéré à un moment ou à un autre. Quant à la peur d'être tué par le Hamas, il ne l'a pas franchement ressentie. "Je me disais que s'ils avaient eu l'intention de me tuer, ils l'auraient probablement fait le premier jour. Ils ne se seraient pas souciés de me nourrir ", explique-t-il, soulignant que les repas se limitaient à un pain pita et demi par jour.

Il dit en revanche avoir eu peur des bombardements à proximité de l'endroit où il était détenu, sachant que l'armée ne connaissait sans doute pas la position des otages. "Un jour, une maison tout près de nous a été bombardée. Le bruit était le même que si ca s'était produit à l'endroit où nous étions. L'un des gardiens a ensuite appris qu'un membre de sa famille avait été tué dans cette frappe, et nous avions très peur qu'il se venge sur nous", relate Ofir.

Il raconte avoir été effrayé lorsqu'il a dû sortir à deux reprises avec ses gardiens pour changer d'endroit. "Nous marchions dans le noir, exposés, avec des bombardements en continu tout autour. Dans ces moments, on mourait de peur aussi parce qu'on se trouvait au milieu des autres Gazaouis. Ils n'en ont rien à faire les uns des autres. Quelqu'un aurait pu me tirer dessus et tuer aussi le terroriste qui était avec moi", poursuit l'adolescent.

Il fait part, enfin, de ses échanges lunaires avec l'un de ses gardiens, auquel il répétait qu'il n'était qu'un ado et qu'il n'avait rien à faire là. "Pourquoi tu es en Israël ? Pourquoi ta famille est-elle venue s'installer en Israël ?, lui demandait alors le terroriste. "Mon grand-père est né dans ce pays", lui répondait Ofir. "Tu mens", se bornait à lui rétorquer le terroriste. Yossi et Eli Sharabi, l'oncle et le père de Yuval, sont toujours détenus à Gaza.