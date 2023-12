Qui sont les 14 femmes israéliennes toujours otages du Hamas ?

Il reste 14 femmes israéliennes vivantes otages à Gaza, des femmes que le Hamas affirme ne pas avoir localisées lors de la précédente trêve. Qui sont-elles ?

Après la libération de 105 otages fin novembre, dont 81 Israéliens, 23 Thaïlandais et un Philippin, le porte-parole du gouvernement a déclaré que 126 personnes étaient toujours en captivité. Parmi elles, 14 femmes.

Liri Albag, 18 ans, l'optimiste

Bring them home

Liri Albag a été enlevée à la base de Tsahal de Nahal Oz, à la frontière de Gaza. Elle s'était présentée à la base le jeudi 5 octobre, deux jours seulement avant son enlèvement. A 6h30 le 7 octobre, Liri a indiqué à sa mère qu'elle se trouvait dans un abri pour se protéger des tirs de roquettes. Quelques heures plus tard, elle a été identifiée sur une vidéo GoPro du Hamas filmant son enlèvement. Sa mère et sa sœur décrivent Liri comme une jeune fille forte qui a une vision optimiste de la vie : "Pas besoin de s'énerver, le monde est beau".

Noa Argamani, 26 ans, le visage du 7 octobre

Bring them home now

Noa Argamani a été enlevée au festival de musique Nova avec son petit ami, Avinatan Or. Dans la vidéo désormais célèbre de son enlèvement, on la voit sur une moto tendre les bras vers Avinatan tout en implorant ses ravisseurs : "Ne me tuez pas".

Fille unique de Liora et Yaakov Argamani, Noa s'apprêtait à entamer sa première année à l'université Ben Gurion, où elle étudiait l'ingénierie des systèmes d'information. En outre, elle a joué un rôle dans la prise en charge de sa mère Liora, qui lutte contre un cancer en phase terminale. On l'a aperçue sur une vidéo depuis son enlèvement, prostrée sur un canapé, avec un verre d'eau dans la main.

Karina Ariev, 19 ans, "Si je meurs, continue à vivre"

Bring them home now

Karina Ariev, soldate chargée de la surveillance de la frontière, a été enlevée à la base de Nahal Oz. "Lors de mon dernier appel téléphonique avec ma sœur, elle semblait déjà savoir ce qui se passait et m'a dit : "Si je meurs, continue ta vie, occupe-toi de nos parents, continue à vivre", a raconté sa soeur Sasha Ariev. La famille d'Ariev la décrit comme une fille "douce au grand cœur", qui prend soin de tout le monde. Sasha a indiqué que Karina étudiait la psychologie "pour aider les gens".

Agam Berger, 19 ans, la violoniste

Bring them home now

Agam, également connue sous le nom de "Gagi", a été enlevée à la base de Nahal Oz de l'armée israélienne, où elle travaillait dans les télécommunications. C'était son premier week-end sur la base.

Une vidéo du Hamas, diffusée sur Telegram, la montre kidnappée en pyjama. Son dernier contact connu a été avec son père, au cours duquel elle a signalé que des coups de feu avaient été tirés sur la base. La famille d'Agam la décrit comme une violoniste talentueuse qui s'est portée volontaire pour aider des familles en difficulté. Elle a une sœur jumelle nommée Li-Yam, ainsi qu'une sœur et un frère plus jeunes. La famille réside à Holon.

Shiri Bibas, 32 ans

Courtesy of the family

La vidéo tristement célèbre de Shiri Bibas la montre terrorisée lors de son enlèvement chez elle, dans le kibboutz Nir Oz, avec ses deux fils, Ariel, 4 ans, et Kfir, 11 mois. Les autorités israéliennes affirment qu'elle et ses fils étaient censés être libérés par le Hamas dans le cadre d'un cessez-le-feu temporaire en novembre, mais que le groupe terroriste du Hamas n'a pas respecté l'accord.

Le mari de Shiri, otage également, n'est pas détenu avec sa femme et ses enfants. Il est présumé vivant, comme l'indique une vidéo diffusée par le Hamas dans laquelle les terroristes lui disent que sa femme et ses enfants ont été tués par les bombardements israéliens. L'armée israélienne indique n'avoir aucune information susceptible de confirmer la mort de la mère de famille et de ses deux enfants.

Esther Amit Buskila, 28 ans

Courtesy of the family

Amit Buskila a été enlevée au festival Nova. Elle est styliste et compte de nombreux followers sur les réseaux sociaux. Amit était au téléphone avec son oncle, Shimon, pendant les premières heures de l'attaque du Hamas. Il raconte qu'elle a raconté s'être cachée derrière des voitures et avoir entendu les terroristes approcher. Ensuite, il l'a entendue implorer - ses derniers mots connus étaient "Non, non, non" et, faiblement, "Je t'aime". Ensuite, Shimon dit avoir entendu des coups de feu et des cris en arabe, mais Amit était hors de portée. La jeune femme a eu 28 ans en captivité.

Carmel Gat, 39 ans, l'ergothérapeute de Beeri

Courtesy of the family

Carmel, ergothérapeute, a été enlevée au domicile familial du kibboutz Be'eri, en même temps que sa mère Kinneret, son frère Alon, sa belle-sœur Yarden Roman et la fille de Yarden et Alon, Geffen, âgée de 3 ans.

Ils ont été emmenés ensemble dans un véhicule volé au kibboutz. Alon et Geffen ont réussi à s'échapper sur le chemin de Gaza. Yarden a été relâchée par le Hamas dans le cadre de la trêve temporaire. Elle a passé 54 jours en captivité avant de retrouver son mari et sa fille. Carmel est toujours en captivité et Kinneret a été assassinée.

Danielle Gilboa, 19 ans, soldate observatrice

Courtesy of the family

Soldate observatrice, Daniella a été enlevée à la base de Nahal Oz. Elle a été identifiée dans une vidéo du Hamas dans laquelle elle est emmenée par le Hamas à Gaza, avec plusieurs de ses amis. La mère de Daniella, Orly, explique que "jusqu'à ce jour maudit [le 7 octobre], Daniella s'appelait Danielle. Mais après avoir consulté un rabbin, sa famille a ajouté la lettre hébraïque "Hey" à son nom.

Romi Gonen, 23 ans, la scoute

Courtesy of the family

Romi Gonen a été enlevée lors du festival de musique Nova. La sœur de Romi, Yarden, a raconté comment Romi avait été enlevée après avoir reçu une balle dans la main et avoir été témoin du meurtre de son meilleur ami.

Toute la matinée du 7 octobre, Romi est restée au téléphone avec sa mère, Meirav. À 10h15, elle a dit à sa mère qu'on lui avait tiré dessus : "Tout le monde saigne dans la voiture." Lorsque la voiture a été découverte, elle était vide. Romi est décrite comme une personne joyeuse et une ancienne conseillère scoute.

Naama Levy, 19 ans, celle qui rêvait à la paix

Courtesy of the family

Naama a été enlevée le samedi 7 octobre sur la base de Nahal Oz. Elle venait de terminer sa formation de soldate observatrice, et était arrivée à sa base le jeudi 5 octobre. Dans une vidéo désormais tristement célèbre, on peut voir Naama, vêtue d'un pantalon de survêtement gris et d'un t-shirt noir, alors qu'un terroriste du Hamas la tire par les cheveux du coffre d'une jeep - sous la menace d'une arme - et la fait monter sur la banquette arrière. Elle a les mains liées dans le dos. Elle saigne de l'œil. Ses chevilles semblent avoir été coupées, sans doute pour l'empêcher de courir. Il y a une grande tache de sang sur l'assise de son pantalon. Ses blessures témoignent d'une agression sexuelle brutale. Naama Levy était extrêmement impliquée dans des associations de rencontre entre Israéliens et Palestiniens et rêvait à la paix.

Doron Steinbrecher, 30 ans, la vétérinaire du kibboutz Kfar Aza

Courtesy of the family

Doron Steinbrecher, infirmière et vétérinaire du kibboutz Kfar Aza, a été enlevée à son domicile dans la matinée du 7 octobre. Ses amis et sa famille, qui sont restés en contact avec elle jusqu'à sa capture, rapportent qu'elle a bloqué la porte et s'est cachée sous son lit pendant des heures.

Judy Weinstein, 70 ans, israélo-américaine, professeur de méditation et d'anglais

Courtesy of the family

Judy Weinstein, qui possède la double nationalité américaine et israélienne, et son mari, Gad Haggai, 73 ans, faisaient leur promenade hebdomadaire du samedi matin près de leur maison dans le kibboutz Nir Oz lorsque les sirènes d'alerte rouge des roquettes se sont mises à retentir le 7 octobre. Iris Weinstein-Haggai, leur fille, raconte qu'elle a appelé ses parents au téléphone et qu'ils lui ont dit qu'ils s'étaient abrités sous des arbres, mais qu'ils avaient aussi commencé à entendre des coups de feu et que Gad avait été blessé. Ce fut le dernier contact entre Iris et ses parents, qui sont toujours prisonniers du Hamas à Gaza. Judy enseigne la pleine conscience et la méditation, et donne des cours d'anglais aux enfants.

Arbel Yehoud, 28 ans, la "tante préférée"

Courtesy of the family

Arbel, membre de la troisième génération du kibboutz Nir Oz, est connue sous le nom de "tante préférée" et se passionne pour l'espace et l'astronomie. Elle travaille comme guide au centre Groove-Tech du conseil régional d'Eshkol. Le 7 octobre, elle revenait d'un long voyage en Amérique centrale et en Amérique du Sud avec son compagnon, Ariel Cunio, 26 ans. Elle a été enlevée à son domicile le 7 octobre, en même temps que son frère Dolev, 35 ans, son compagnon Ariel, le frère d'Ariel, David, 33 ans, et la famille de David Cunio, dont sa femme Sharon Aloni-Cunio, 34 ans, ses filles jumelles Emma et Yulia, âgées de 3 ans, sa belle-sœur Danielle Aloni, 45 ans, et la fille de Danielle, Emilia, âgée de 5 ans. Danielle, Sharon et les trois enfants ont été libérés dans le cadre de l'accord d'échange d'otages et de prisonniers conclu entre Israël et le Hamas. En revanche, Arbel, Ariel, David et Dolev sont toujours captifs à Gaza. Leur état, comme celui des autres, est inconnu.

Eden Yerushalmi, 24 ans, "toujours en train de rire"

Courtesy of the family

Eden, barmaid à Tel Aviv, est décrite par ses sœurs comme la fille que tout le monde aime, "toujours heureuse, toujours en train de rire". Elle a été enlevée, comme tant d'autres, au festival de musique Nova où elle s'était rendue avec un groupe d'amis.

Vers 7h20, le matin du 7 octobre, Shani, sa soeur, raconte qu'Eden l'a appelée en criant, alors qu'elle courait pour se mettre à l'abri. Parmi les cachettes d'Eden, des buissons épineux et une voiture où ses amis avaient été assassinés. Eden a fait semblant d'être morte parmi eux. Après trois heures et demie de conversation avec ses soeurs, Eden a entendu les terroristes du Hamas approcher et, pour la première fois de leur conversation, Shani et May ont pu entendre de l'arabe à l'autre bout du fil.

Les derniers mots d'Eden lors de l'appel ont été : "Ils m'ont attrapée".

Eden Zecharya, 24 ans, et Inbar Haiman, 27 ans, sont mortes en captivité.