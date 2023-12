Paul Marer, l’association qui achète des lits d’hôpitaux pour Israël

"Un lit d’hôpital comme ceux dont on avait besoin coûte 6000 euros, Israël les a obtenus auprès de fournisseurs pour 1843 euros. A nous de trouver les fonds"

Les bénévoles de l’association française Paul Marer ne comptent plus leur temps depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Si Shana Bismuth, la présidente, accompagnait essentiellement, jusqu'à cette date, des familles françaises, sa mission a pris une ampleur imprévue lorsque la guerre s’est déclenchée.

Association Paul Marer

"Notre quotidien, avant le 7 octobre, était dédié aux familles juives en difficulté, nous distribuions environ 3000 repas quotidien et nous occupions aussi de d’assurer aux plus démunis des funérailles dignes, grâce à un accompagnement financier, mais aussi administratif et humain", explique la présidente.

Mais les jours qui suivent le 7 octobre, tout s’accélère : avec les fonds privés et les donations (formulaire cerfa) dont elle dispose, son immense réseau, Shana Bismuth met en place l’achat et la livraison de containers de vêtements, et de médicaments pour les soldats israéliens blessés. Elle remue ciel et terre pour trouver de l’argent, en France et en Israël.

Lorsque Shana Bismuth est contactée pour financer des lits d’hôpitaux, lits dont Israël manque cruellement pour faire face à l’afflux de blessés dans les centres médicaux du pays, elle accepte encore. "Un lit d’hôpital comme ceux dont on avait besoin coûte normalement 6000 euros, Israël les a obtenus auprès de fournisseurs pour 1843. A moi de trouver les fonds et la somme nécessaire. Notre objectif est de parvenir à mille lits".

Association Paul Marer : tél 06 51 43 08 35 ; Email : contact@paulmarer.org ; site internet : www.paulmarer.org