"Le Hamas utilise les hôpitaux à des fins militaires et y a emmené un soldat kidnappé" (directeur d'un hôpital à Gaza)

Ahmed Kahlot, directeur de l'hôpital "Kamal Edwan" à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, admet que le Hamas a transformé les hôpitaux en installations militaires sous le contrôle du Hamas.

"J'ai été recruté par le Hamas en 2010. Il y environ 16 employés dans l'hôpital qui sont des militaires des brigades al-Qassem - médecins, infirmiers, ambulanciers, et membres du personnel", affirme-t-il.

Kahlot a été arrêté dans la bande de Gaza le 12 décembre par les forces de Tsahal et du Shin Bet. Interrogé, il décrit la manière dont les hôpitaux sont utilisés à des fins militaires : cacher des agents, mener des activités militaires, transporter du personnel et même cacher un soldat kidnappé à l'hôpital.

"Ils se cachent dans les hôpitaux parce qu'ils croient qu'un hôpital est un endroit sûr et qu'ils ne subiront aucun mal s'ils s'y trouvent", explique Ahmed.

"Le Hamas a des bureaux à l'intérieur des hôpitaux. Il y a des endroits pour les hauts responsables, ils y ont également amené un soldat kidnappé. Il y a un endroit désigné pour les enquêtes et la sécurité intérieure.

Ils ont tous des lignes téléphoniques privées à l'intérieur de l'hôpital. Le Hamas utilise les ambulances.

Elles ont une couleur différente et n'ont pas de plaque d'immatriculation. Elles servaient à amener les soldats kidnappés et à transférer les corps. Une fois, je les ai suppliés d'emmener un blessé dans un autre hôpital pour le guérir, le soigner, ils ont refusé. Leur mission est plus importante", raconte Ahmed.

"Les dirigeants du Hamas sont des lâches. Ils nous ont laissés sur le terrain pendant qu'ils se cachaient. Ils nous ont détruits", conclut-il.

