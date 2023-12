"Après le 7 octobre, on ne se voit plus vivre en France", témoignent de nombreux candidats à l'alyah

"Les inscriptions pour l'alyah sont en augmentation de 450 % par rapport à l'année dernière"

Le salon de l'alyah qui s'est tenu ces derniers jours à Paris s'est déroulé dans un contexte particulier en raison du nombre d'ouvertures de dossiers d'alyah, qui a littéralement explosé en France depuis le 7 octobre.

"Les inscriptions pour l'alyah sont en augmentation de 450 % par rapport à l'année dernière", se félicité le président de l'Agence juive dans l'Hexagone, Emmanuel Sion. "Cette mobilisation pour Israël par le biais de l'alyah fait chaud au cœur, et nous ferons de notre mieux pour aider les candidats à l'immigration à concrétiser ce désir", a-t-il ajouté. Plus de 1 000 familles ont ainsi entamé des démarches pour s'installer dans l'Etat hébreu.

Tomer Neuberg/Flash90 Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration Ofir Sofer

Ofir Sofer, ministre israélien de l'immigration et de l'Intégration, a fait le déplacement dans la capitale française à l'occasion de ce salon, avec l'objectif de rassurer les futurs olims. Il a affirmé que, même en état de guerre, Israël restait pleinement mobilisé pour accueillir ses nouveaux immigrants. "Nous ressentons ici toute la solidarité des Juifs de France envers Israël qui après les massacres du 7 octobre, ressentent l'envie et le besoin de faire leur alyah. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour les accueillir au mieux. C'est le moment d'immigrer en Israël, car le pays a plus que jamais besoin de Juifs sionistes, de nouveaux habitants et d'un nouveau souffle pour se relever."

2 500 personnes se sont pressées pour participer au salon qui regroupait une trentaine d'exposants, alors qu'elles n'étaient que 500 l'année dernière. Pour beaucoup de candidats à l'alyah, les événements du 7 octobre, la guerre Israël-Hamas et l'antisémitisme qui en découle ont été des déclencheurs.

"Ces événements nous ont amenés à réfléchir, et nous pensons aujourd'hui que c'est la seule décision à prendre. Nous ne voyons plus d'avenir pour nous en France", confie un couple.

"On ne se voit plus vivre en France. Je ne tenais pas un tel discours il y a encore six mois, mais la guerre a tout changé", explique une autre participante. "Comme pour beaucoup de Juifs en France, le 7 octobre a été pour nous un catalyseur", confirme encore une personne présente.

D'autres disent être motivés par la nécessité de se "connecter à leur peuple". "Après le 7 octobre, j'ai ressenti le besoin d'être en Israël pour être avec les miens. Ce n'est pas la peur qui me pousse à partir", précise une jeune femme qui dit ne pas tourner le dos à son autre pays, la France. "Le rabbin Joseph Sitruk disait qu'Israël et la France étaient comme son père et sa mère, et qu'ils les aimait simplement d'un amour différent. C'est exactement ce que je ressens."

Avant le prochain gros contingent de olims prévu l'été prochain, 13 nouveaux immigrants de France atterriront ce mardi en Israël, prêts à entamer leur nouvelle vie.