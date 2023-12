Gaza : Tsahal élimine un financier de premier plan du Hamas

Farwana était impliqué dans le transfert de dizaines de millions de dollars visant à soutenir les activités militaires du bras armé du groupe terroriste

Le porte-parole de l’armée israélienne a annoncé mardi que, lors d'une opération ciblée à Rafah, ses forces, en collaboration avec le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont neutralisé Tsabhi Farwana, un financier de premier plan du Hamas. Farwana était impliqué dans le transfert de dizaines de millions de dollars visant à soutenir les activités militaires du bras armé du Hamas. Il travaillait ces dernières années avec son frère dans leur entreprise de change "Al-Masat" par laquelle ils ont transféré des millions de dollars au Hamas et à son aile militaire.

Même durant les combats actuels, Farwana a continué de faire parvenir des fonds à l'organisation terroriste, conscients de l'importance vitale de cet argent pour les capacités de combat du Hamas. Les fonds transférés ont notamment été utilisés pour payer les terroristes et financer les activités militaires et terroristes du Hamas. La capacité de l'aile militaire du Hamas à mener des combats dépend fortement des fonds qui lui sont transférés depuis l'Iran et d'autres sources à l'étranger par des opérateurs de change. Sans ces fonds, leur aptitude à faire face à l’armée israélienne est grandement diminuée.

Ces opérateurs utilisent des méthodes de compensation et de blanchiment d'argent, tout en évitant le système financier international. Farwana était l'un des rares opérateurs de change capables de transférer au Hamas les sommes nécessaires pour ses opérations militaires. Il a été éliminé aujourd'hui par une frappe aérienne de Tsahal, basée sur des renseignements fournis par l'armée et le Shin Bet.