Médecins Sans Frontières accusé de complaisance en faveur du Hamas

Selon un des auteurs du rapport, des employés de MSF à Gaza se sont rejouis de l'attaque du 7 octobre et en ont fait l'apologie

Un rapport de 47 pages publié lundi par l’ancien sénateur belge Alain Destexhe met en cause la neutralité et l’indépendance de Médecins Sans Frontières (MSF) dans le conflit actuel qui oppose Israël au Hamas. L'auteur, qui a lui-même été secrétaire général de l’ONG, allègue que des employés de MSF à Gaza ont manifesté un soutien aux attaques terroristes du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui ont coûté la vie à près de 1200 personnes, et accuse l'organisation d'une communication biaisée en faveur du Hamas.

Dans une interview accordée à i24NEWS, Destexhe a affirmé que le rapport repose sur l'analyse des tweets officiels de MSF et des comptes Facebook d’une centaine d’employés de MSF à Gaza. Il a ajouté que de nombreux employés se sont réjouis des attaques du 7 octobre et que MSF a omis de condamner les actions du Hamas, y compris l'utilisation présumée d'hôpitaux comme boucliers humains. "Une grande partie des employés de MSF s'est rejouie de l'attaque du 7 octobre et en a fait son apologie", a-t-il affirmé. Destexhe accuse également MSF de diffuser des informations inexactes sur l’attaque, en octobre, contre l’hôpital Ahli Arab, attribuée à tort à Israël, citant des chiffres fournis par le Hamas sans les vérifier.

"MSF n'arrête pas de critiquer Israël et son armée dans des termes un peu bizarres en parlant de 'massacre' et d''anéantissement', mais il n'y a quasiment rien contre le Hamas et contre l'utilisation des structures hospitalières comme bouclier humain, et ça MSF ne semble pas intéressé à le dénoncer", a martelé Destexhe. Il a également mentionné spécifiquement l’hôpital Al-Shifa, alléguant que MSF était au courant de son utilisation par le Hamas comme structure militaire et lieu de détention d'otages.

L’ancien député soutient que l'objectif du rapport est triple : alerter la presse et les autorités françaises sur la nécessité de vérifier les informations fournies par MSF, reconnaître la violation par MSF de sa charte de neutralité, et enquêter sur la connaissance qu'avait le personnel de MSF de l'utilisation militaire de l'hôpital Al-Shifa par le Hamas et de la détention d'otages.