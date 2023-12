Trump jugé plus apte que Biden à gérer la guerre à Gaza, selon un sondage

Dans la course à la présidence des États-Unis, Trump détient une légère avance sur Biden, avec 46% des intentions de vote contre 44% pour Biden

Selon un sondage publié mardi par le New York Times et le "Siena College", 57% des électeurs américains se disent mécontents de la façon dont le président Joe Biden gère la guerre qui oppose Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, 46% accordent plus de confiance à Trump, le considérant plus apte à gérer le conflit israélo-palestinien que Biden, qui n'a recueilli que 38% des voix des personnes interrogées.

Le niveau de satisfaction général à l'égard de Biden est de 37%, soit une baisse de 2% par rapport au sondage précédent effectué en juillet. Dans la course à la présidence des États-Unis, Trump détient une légère avance sur Biden, avec 46% des intentions de vote contre 44% pour Biden.

Le sondage révèle également que la sympathie pour le côté palestinien augmente à mesure que l'âge des répondants diminue. Chez les personnes de 65 ans et plus, 63% témoignent de la sympathie pour Israël contre 11% pour les Palestiniens. Cette tendance s'inverse chez les jeunes électeurs de 18 à 29 ans, où 46% expriment une sympathie pour les Palestiniens contre 27% pour Israël. En moyenne, en prenant en compte tous les groupes d'âge, 47% des personnes interrogées soutiennent Israël, 20% les Palestiniens, et seulement 13% expriment une sympathie équivalente pour les deux parties.