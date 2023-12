"Je ne ressens aucune colère envers les soldats qui ont tué mon fils" (mère de Yotam Haïm)

Yotam est un des trois otages qui ont été abattus par erreur par les troupes de Tsahal dans le quartier de Shejaiya à Gaza

Israël est secoué par l'incident survenu vendredi dernier, où trois otages israéliens, détenus par le Hamas à Gaza, ont été tués par erreur par les troupes de Tsahal. Les victimes, Yotam Haim, 28 ans, Alon Shamriz, 26 ans, et Samar Fouad Talalka, 24 ans, ont été abattus alors qu'ils brandissaient un drapeau blanc après s'être échappés de leurs ravisseurs dans le quartier de Shejaiya à Gaza.

Une enquête préliminaire de l’armée israélienne a révélé une violation potentielle des règles d'engagement militaires lors de cette fusillade. Le chef de l’armée, Herzi Halevi, a déclaré que l'incident s'était produit "contrairement aux instructions d'ouverture du feu", précisant qu'il est interdit de tirer sur des individus qui lèvent un drapeau blanc et demandent à se rendre, mais que la fusillade a eu lieu en pleine action et sous pression.

Iris Haim, la mère de Yotam, a affirmé, lors de la période de deuil juive de Shiva, qu'elle ne ressent aucune colère envers les troupes impliquées dans la fusillade et a indiqué vouloir leur parler pour leur transmettre ce message, souhaitant qu'ils ne sombrent pas dans la tristesse après cet incident. "Yotam souhaitait un monde meilleur, sans mal et sans vengeance. Je ne désire ni vengeance ni mal pour ces jeunes soldats après leur erreur", a-t-elle ajouté. Yotam Haim, enlevé à son domicile au kibboutz Kfar Aza le 7 octobre, était un musicien talentueux et batteur du groupe de heavy metal Persephore.

Dans son dernier message à sa famille pendant l'attaque du Hamas, il a écrit : "Ils me prennent tout, brûlent ma maison, j'espère juste survivre." Des témoignages des troupes, publiés dans les médias israéliens mardi, ont indiqué que les forces n'étaient pas informées de la découverte d'une affiche SOS accrochée sur l'un des bâtiments près de l'incident avant l'événement et que certains des soldats qui ont ouvert le feu n'avaient pas vu le drapeau blanc brandi par les otages, pris à tort pour des terroristes du Hamas. Tsahal n'a pas encore tranché quant à l'application de sanctions disciplinaires envers les soldats impliqués dans l'incident. L'enquête est toujours en cours et devrait arriver à son terme dans les prochains jours.