À Tel Aviv, l'acteur Jerry Seinfeld rencontre les familles des otages

Le célèbre comique juif américain rejoint une liste d'artistes internationaux venus en Israël pour manifester leur solidarité après l'attaque du 7 octobre

Le célèbre comédien juif américain Jerry Seinfeld, qui est arrivé lundi en Israël avec sa famille, s'est rendu dans la journée au quartier général des familles d'otages, à Tel Aviv, pour une rencontre émouvante avec les représentants des familles et avec des otages qui sont revenus de la captivité du Hamas. Seinfeld a été photographié au quartier général avec une plaque symbolisant les otages autour du cou.

Selon le communiqué du quartier général des familles, la star a déclaré qu'il se sentait profondément engagé à sensibiliser le monde à la question des otages dont la vie est en danger. "À l'écoute des histoires, Seinfeld et sa famille ont été très émus et profondément touchés par les expériences partagées par les membres des familles et les personnes revenues de captivité."

"Nous remercions la chère famille Seinfeld pour leur visite touchante au quartier général des familles et leur soutien total aux familles des otages", ont ajouté les familles. "Nous sommes convaincus que leur soutien représente une avancée significative et essentielle dans notre mission commune de ramener tous les otages sains et saufs."

Avec cette visite, Seinfeld rejoint une liste d'artistes internationaux venus en Israël pour manifester leur soutien et solidarité après l'attaque du 7 octobre, parmi lesquels figurent Michael Rapaport, Debra Messing, Brett Gelman et Scooter Braun, un des agents et producteurs de musique les plus influents au niveau mondial.