Tsahal annonce la mort d’un nouveau soldat, 132 depuis le début des combats au sol

464 soldats israéliens ont été tués depuis le 7 octobre

Le porte-parole de l’armée israélienne a annoncé mardi après-midi le décès du sergent-chef de réserve Maoz Finigstein, 25 ans et originaire du village juif de Susiya en Cisjordanie tombé au combat dans le nord de la bande de Gaza. Dans la matinée, Tsahal a annoncé la mort du sergent-chef réserviste Daniel Yaacov Ben Harosh, 31 ans, de Alon, et du capitaine réserviste Rotem Yossef Levy, 24 ans, d'Oranit, tous les deux tombés lundi lors des combats dans la bande de Gaza. Ces décès portent à 132 le nombre de soldats tombés à Gaza depuis le début de l'offensive terrestre et à 464 depuis le 7 octobre.

Courtesy of the families

Par ailleurs, deux soldats du 13e bataillon de la Brigade Golani ont été grièvement blessés lundi soir lors d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza. Les blessés ont été transportés à l'hôpital et leurs familles ont été prévenues. Lundi, l'armée israélienne annonçait la mort de sept nouveaux soldats tués à Gaza : le sergent Liav Aloush, 21 ans, le sergent Urija Bayer, 20 ans, le sergent-chef réserviste Etan Naeh, 26 ans, le sergent-chef réserviste Tal Filiba, 23 ans, le sergent Lidor Yosef Karavani, 23 ans, le capitaine Yarin Gahali, 22ans et le capitaine réserviste Netanel Silberg, 33 ans.