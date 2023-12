Israël prêt à conclure une trêve en échange de nouveaux otages, assure Herzog

Le président israélien a organisé une réunion pour les ambassadeurs de 80 pays afin de leur exposer la situation actuelle en Israël et à Gaza

Israël envisage une nouvelle pause dans les affrontements avec le Hamas, en échange de la libération de nouveaux otages retenus à Gaza, a affirmé mardi le président Isaac Herzog lors d’un briefing des ambassadeurs de près de 80 pays. Plutôt qu'une réception traditionnelle du Nouvel An, annulée en raison du conflit en cours avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, Herzog a organisé une réunion pour les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique, afin de leur exposer la situation actuelle en Israël et à Gaza.

Au cours de cette rencontre, Herzog a souligné la disponibilité d'Israël à engager un second échange d'otages, faisant suite à celui réalisé fin novembre, et a mis en avant les efforts humanitaires du pays. "Je tiens à remercier les États membres et les dirigeants pour leur engagement à libérer les otages le plus rapidement possible", a-t-il déclaré aux participants. Herzog a insisté sur l'importance de la contribution de chaque État, leader, média et diplomate pour exercer une pression sur les parties concernées. "Avant tout, nous devons nous rappeler qu'il y a des dizaines de cas humanitaires parmi les otages, incluant des bébés, des personnes âgées, des malades et des blessés, ainsi que de nombreuses femmes", a-t-il ajouté.

Miriam Alster/FLASH90

Le président israélien a souligné que la responsabilité de cette situation incombe principalement à Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, et à sa direction. Sur les 240 otages capturés par le Hamas lors de son offensive meurtrière dans le sud d'Israël le 7 octobre, 105 civils ont été libérés lors d'une trêve d'une semaine fin novembre. Environ 129 otages seraient toujours retenus à Gaza, dont certains ne seraient plus en vie. L’armée israélienne a confirmé la mort de 21 otages encore détenus, selon des renseignements obtenus lors des opérations menées à Gaza. Après le décès tragique de trois otages tués accidentellement par des soldats israéliens à Gaza la semaine dernière, Israël a décidé d’intensifier ses efforts pour négocier un nouvel accord sur les otages avec le Hamas.