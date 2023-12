Négociations pour les otages : des discussions "positives", mais pas encore d'accord en vue

Les discussions se concentrent sur qui et combien de personnes seront libérées et si la libération de terroristes sera inclue dans l'accord

Les discussions positives qui ont eu lieu entre David Barnea, chef du Mossad, le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le directeur de la CIA, William Burns, lors d'une réunion tripartite à Varsovie en Pologne, concernant la libération d'otages israéliens, ont été jugées positives. Mais selon l'agence de presse Reuters, si les pourparlers ont été constructifs, il ne faut pas s'attendre à un accord à courte échéance. Les discussions se concentrent sur qui et combien de personnes seront libérées, la durée d'un cessez-le-feu potentiel, et si la libération de terroristes qui ont sang sur les mains sera inclue dans l'accord.

Israël a exprimé une exigence claire pour la libération des femmes otages. Les otages malades chroniques et gravement blessés sont également au cœur des négociations. Un responsable politique a souligné que les pourparlers seront longs, difficiles et potentiellement coûteux. Actuellement, Israël envisage toutes les options pour parvenir à un accord avec le Hamas, y compris la libération de prisonniers de sécurité de haute valeur, une option précédemment rejetée. Israël pourrait par ailleurs proposer une trêve de plusieurs jours. Les responsables israéliens ont déclaré que la réunion de Varsovie n'est que le début d'un long processus diplomatique et que si un accord se concrétise, il ne mettra pas fin immédiatement aux combats dans le sud.