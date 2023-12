Réunion "positive" entre Netanyahou et des familles d'otages

La réunion, qui a duré environ une heure et trois quarts, a permis à chacun de s'exprimer, de poser des questions et de faire des suggestions

Le quartier général des familles des otages a qualifié de positive la réunion entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les membres de 19 familles qui a eu lieu en fin de journée. Selon la plateforme, la rencontre s'est déroulée dans un climat serein et respectueux, sans tensions excessives. Les familles ont rapporté que Netanyahou a souligné la nécessité de pression sur la Croix-Rouge, et elles lui ont répondu : "La faute est survenue sous votre mandat, nous comptons sur vous pour les ramener".

Les familles ont aussi indiqué que Netanyahou a évoqué l'existence de plusieurs leviers de pression et de contacts en cours, sans pouvoir donner plus de détails. Plusieurs familles, frustrées de ne pas avoir été invitées, espèrent participer à la prochaine réunion promise. Un membre d'une famille a exprimé au coordinateur du dossier des otages, le colonel de réserve Gal Hirsch : "C'est bien, mais le temps s'écoule et il se pourrait qu'il n'y ait plus de temps pour une autre réunion".

La réunion, qui a duré environ une heure et trois quarts, a permis à chacun de s'exprimer, de poser des questions et de faire des suggestions. Netanyahou a partagé les informations possibles, expliquant en détail les sensibilités, les efforts en cours et les différentes stratégies envisagées.