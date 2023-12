Gaza : Tsahal annonce avoir achevé la conquête de Jabaliya

Environ 500 Palestiniens suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes ont été capturés

L'armée israélienne a annoncé, mardi avoir réussi à prendre le contrôle total de Jabaliya, en neutralisant des centaines de terroristes. Cette opération s'inscrit dans un contexte plus large d'efforts de sécurité menés par Israël. Dans cette offensive , environ 500 Palestiniens suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes ont été capturés. Parmi eux, nombreux étaient affiliés au Hamas et au Jihad Islamique, et ont participé aux attaques contre les communautés entourant Gaza le 7 octobre. Cependant, certaines sources indiquent que des otages seraient toujours détenus dans le nord de la bande de Gaza.

Le colonel Itzik Cohen, commandant de la brigade 162, a déclaré que cette opération avait efficacement désorganisé les capacités militaires de la brigade du Hamas du nord de la ville de Gaza. Il a souligné que grâce à cette manœuvre stratégique, les forces israéliennes ont pu opérer au cœur de Gaza, bénéficiant d'une grande liberté d'action. Par ailleurs, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré que l'armée israélienne a renforcé sa présence dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Khan Younès. "Nous intensifions et approfondissons notre action dans le sud de Gaza. Une brigade complète et des forces supplémentaires ont été déployées, et nous continuerons dans cette voie", a-t-il annoncé. Hagari a souligné l'importance de la mission de localisation des otages vivants. "Tsahal mobilise des forces spéciales et des services de renseignement pour localiser des otages vivants. C'est une mission de la plus haute importance. Les forces déployées sur le terrain sont également instruites sur la manière de rechercher des otages vivants. Nous mettrons en œuvre tous les efforts possibles pour rapatrier les otages", a-t-il ajouté.

Enfin, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a tenu une évaluation de la situation le long de la barrière de sécurité à la frontière de la bande de Gaza, et a déclaré que "Khan Younis est devenue la nouvelle capitale du terrorisme. Notre opération là-bas sera progressive et se poursuivra jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs, nous ne lâcherons pas prise." Gallant a ensuite menacé les hauts dirigeants du Hamas : "Nous amènerons les leaders de cette organisation meurtrière là où ils méritent d'être - soit au cimetière, soit en prison."