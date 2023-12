Le Jihad islamique diffuse une vidéo de deux otages israéliens en vie à Gaza

La vidéo, dont la date n’a pas été déterminée, montre Gadi Mozes, 79 ans, et Elad Katzir, 47 ans, qui ont été enlevés de Kibboutz Nir Oz le 7 octobre

Le groupe terroriste palestinien Jihad islamique a diffusé mardi une vidéo montrant deux otages Israéliens, en vie, parmi les 129 encore retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre sur le sol israélien. Dans la vidéo des brigades Al-Quds, les deux hommes apparaissent l'un après l'autre et appelent Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Benny Gantz à agir pour permettre leur libération et mettent en garde contre les dangers de la captivité.

La vidéo, dont la date n’a pas été déterminée, montre ainsi Gadi Mozes, 79 ans, et Elad Katzir, 47 ans, qui ont été enlevés de Kibboutz Nir Oz le 7 octobre. Elad est le fils de Hanna Katzir, qui avait été libérée de captivité dans le cadre d'un accord sur les otages, fin novembre, tandis que Gadi est l'ex-mari de Margalit Mozes, qui a également été kidnappée par les terroristes avant d'être relâchée fin octobre. La partenaire de Gadi Mozes, Efrat Katz, a été assassinée lors du massacre du 7 octobre.

Dans la vidéo, les deux hommes plaident pour leur libération. Lundi, le Hamas a publié une vidéo de trois autres otages, Haïm Perry, Amiram Cooper et Yoram Metsger, dont la date de tournage reste également incertaine, sous le titre "Ne m'abandonne pas à mon vieil âge".