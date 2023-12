Les responsables israéliens et américains semblent chercher à renouer le dialogue avec le Hamas, par l’intermédiaire du Qatar, pour libérer le plus grand nombre possible des plus de 100 otages israéliens restant à Gaza.

Les responsables isra√©liens envisagent un cessez-le-feu prolong√©, pouvant durer peut-√™tre deux semaines, pour permettre au Hamas de rassembler les otages et de les mettre en s√©curit√©. Il est possible qu‚ÄôIsra√ęl s‚Äôengage √©galement √† retirer ses forces apr√®s la fin de ce cessez-le-feu.

Tsahal mènera des opérations mesurées de manière à ce qu'aucune des parties ne cède jusqu'au point de non retour opérationnel et que l'une des deux parties souhaite sortir de l'impasse ou comprend que la ligne rouge a été franchie et prend donc l'initiative.